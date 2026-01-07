Lastbilsmekaniker Örebro
Fordonstekniker - Tunga fordon (Lastbil/Buss) | Örebro
Vi söker nu fordonstekniker med inriktning tunga fordon till vår kund i Örebro. Tjänsten är en direktanställning hos kund och avser heltid.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Som fordonstekniker kommer du att arbeta med service, felsökning och reparation av lastbilar. Arbetet sker i en modern verkstad med varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet som fordonstekniker från tunga sidan (lastbil, buss eller entreprenadmaskiner)
Har goda kunskaper inom tunga fordon
Är självgående, noggrann och ansvarstagande
Har B-körkort (krav)
Har god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Vi erbjuder
Heltidsanställning (direktanställning hos kund)
Trygg arbetsgivare och goda utvecklingsmöjligheterSå ansöker du
Skicka ditt CV med kontaktuppgifter till: mattias@arbetsmaklarna.se
Vi kontaktar aktuella kandidater löpande för intervju.
Varmt välkommen med din ansökan,
Mattias Siabiris
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
