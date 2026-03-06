Lastbilsmekaniker
2026-03-06
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
Om jobbet
Eggens Transporter är ett familjeföretag med över 150 anställda, och med mer än 70 år i branschen. Vi söker nu en Lastbilsmekaniker med inriktning mot service, reparation av lastbilar och släp, samt påbyggnationer och däck.
Placeringsort: Skara
Tjänsten är heltid med 6 månaders provanställning.
Arbetstider: Enligt överenskommelse.
Kvalifikationer: Vi tror att du skruvar mycket med bilar på fritiden, och har ett intresse för fordonsdiagnostik och felsökning. Du får gärna vara självlärd, men vi ser gärna att du har en fordonsutbildning med dig sedan innan. Tidigare erfarenhet av reparationer av fordon och/eller tunga fordon är en fördel. Har du svets- och smideskunskaper är det meriterande, likaså erfarenhet av däckservice på tunga fordon.
God kunskap i svenska i skrift och tal är ett krav.
Vi vill att du som söker är: Genuint intresserad av bilar och tunga fordon. En ansvarsfull allkonstnär som är en god lagspelare med hög arbetsmoral. För oss är det viktigt att du hjälper dina arbetskamrater och tar själv hjälp när du behöver. Viljan att lyckas och göra ett bra jobb betyder mycket för oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@eggens.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eggens Transporter AB
(org.nr 556566-3647)
Simmatorpsgatan 1 (visa karta
)
532 40 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9780633