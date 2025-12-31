Lastbilsmekaniker
Emotion Staffing AB / Maskinreparatörsjobb / Nybro Visa alla maskinreparatörsjobb i Nybro
2025-12-31
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emotion Staffing AB i Nybro
, Emmaboda
, Jönköping
eller i hela Sverige
Lastbilsmekaniker - bli en del av framtidens verkstad!
Nu söker vi engagerade och kunniga lastbilsmekaniker till en väletablerad verkstad i Nybro.Publiceringsdatum2025-12-31Om tjänsten
Du kommer att arbeta med service, reparationer och felsökning på lastbilar av alla dess slag. Arbetet är varierande - ena dagen byter du bromssystem, nästa dag diagnostiserar du avancerad elektronik. Här får du verkligen använda både din tekniska kunskap och ditt problemlösande sinne.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av att arbeta som lastbilsmekaniker
Goda kunskaper inom fordonsel och felsökning
Förmåga att arbeta självständigt men också bidra till lagandan i verkstadenDina personliga egenskaper
Du är noggrann, lösningsorienterad och gillar att ta ansvar. Framför allt brinner du för att få fordon att rulla - och att göra kunderna nöjda.
Vi erbjuder
Hos vår kund möts du av en trygg och välorganiserad arbetsmiljö där moderna verktyg och kompetenta kollegor finns nära till hands. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bli en del av en framtidsinriktad organisation i en bransch som ständigt är i rörelse.Så ansöker du
Känner du att denna tjänst tilltalar dig? Skicka in din ansökan redan idag till staffing@emotionlogistics.com
- vänta inte med din ansökan, urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: staffing@emotionlogistics.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emotion Staffing AB
(org.nr 559497-8545)
382 38 NYBRO Arbetsplats
Nybro Jobbnummer
9666695