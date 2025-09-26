Lastbilschaufför C

Vinex AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2025-09-26


Publiceringsdatum
2025-09-26

Dina arbetsuppgifter
Arbetstitel: Distributionsförare kategori C - Stockholm
Startdatum: 29 september
Plats: Start från Jordbro eller Kallhäll (varierar)
Arbetstyp: Heltid

Vi anställer en förare kategori C!

Vi söker en pålitlig och ansvarsfull förare kategori C (tung lastbil) till vårt distributionsteam i Stockholm. Denna roll innebär lokala leveranser med en startpunkt som varierar mellan Jordbro och Kallhäll, så tillgång till egen bil krävs.

Vad vi erbjuder:
Heltidsarbete med start 29 september
En stödjande team miljö
Konkurrenskraftig lön (information ges vid ansökan)
Konsekvent arbete inom Stockholmsregionen

Kvalifikationer
Giltigt körkort kategori C
Förarcertifikat (YKB) och digitalt färdskrivarkort
Tillgång till eget fordon för att nå startplatserna
Grundläggande förståelse för svenska eller engelska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av distribution eller lastbilskörning
Vi värdesätter pålitlighet, punktlighet och ett gott attityd. Om du är redo att börja jobba och vill bli en del av ett växande team - vill vi gärna höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: vinexab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vinex AB (org.nr 559367-0051)
Nordkapsvägen 13 (visa karta)
136 57  VEGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9528815

