Lastbil/testförare för framtidens lastbilar
2026-03-10
We Transport Goods To deliver Knowledge.
Gillar du att köra lastbil och vill ha ett jobb där du verkligen får använda din erfarenhet på vägarna både praktiskt och teoretiskt? Då har du chansen nu! Scania Transportlaboratorium i Södertälje växer och söker fler CE chaufförer. Här är transporten alltid i centrum och du får samtidigt vara en viktig del av Scanias utvecklingsarbete.
Hos oss handlar jobbet om mer än att bara transportera gods. Du får köra modern och avancerad utrustning, testa nya system och bidra med värdefull feedback direkt från vägen. Det är dina körpass som hjälper Scania att forma nästa generation av lastbilar.
Den här tjänsten är ett samarbete mellan oss på Manpower och Scania. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos Scania. Arbetstider varierar och är förlagda dagtid och kväll vardagar.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
* Lokala transporter i Södertälje och närliggande områden
* Adhoc-körningar inom Sverige samt vid behov utomlands
* Ansvar för korrekt lastsäkring enligt gällande säkerhetsföreskrifter
* Du förväntas att ge löpande feedback på produkter och tjänster som används i arbetet
* Du medverkar i intervjuer och tester tillsammans med ingenjörer och andra utvecklare
Om jobbet
Förutom att transportera gods är vår viktigaste uppgift att testa och verifiera nya produkter och tjänster samt rapportera erfarenheter direkt till ingenjörerna på Scanias R/D-organisation. Vi utvärderar även konkurrentfordon, vilket innebär att du ibland kommer att köra fordon från andra tillverkare.
Viktiga kvalifikationer
* Intresse - Du brinner för transportbranschen, teknik och innovation.
* Engagemang - Du är nyfiken och gillar att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, inklusive att rapportera och analysera fordonens beteende.
* Laganda - Du samarbetar gärna med andra för att nå gemensamma mål och ser mångfald som en styrka.
* Initiativförmåga - Du är självständig och löser problem som uppstår längs vägen.
* Digital kompetens - Du har lätt för att använda appar och system för att dokumentera och dela erfarenheter.
* Noggrannhet - Du följer regler och instruktioner för att säkerställa säkerhet för både dig och godset.
* Servicekänsla - Du möter kunder och kollegor dagligen och förstår vikten av att leverera en positiv upplevelse.
* Organisationsförmåga - Du planerar och strukturerar ditt arbete för bästa resultat.
Därutöver söker vi dig som
* Kan arbeta dag och kväll
* Har CE-körkort
* Har ett giltigt YKB
* Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift
* Vi ser det som meriterande om du har Busskörkort (D), ADR, truckkort och tidigare har arbetat med lastbilskörning eller service.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad erbjuder Scania Transportlaboratorium AB?
* En arbetsplats där dina idéer och initiativ uppmuntras
* Möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och framtidens transportlösningar inom fordonsindustrin
* Ett team som värdesätter samarbete, mångfald och utveckling
Vad erbjuder Manpower?
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.
Givetvis har du en Konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll. Övrig information
Placeringsort: Södertälje
Tillsättning: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid och kväll
Vill du vara med på resan mot framtidens transportlösningar?
Skicka in din ansökan och bli en del av Scania Transportlaboratorium AB - där innovation möter verklighet!
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta teknisk support på 0771-559910, öppet helgfria vardagar 07:00 - 18:00. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Claus Thomsen via mejl: claus.thomsen@manpower.se
. Notera att vi pga GDPR inte tar emot ansökningar via e-post!
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
