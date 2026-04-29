Lasertekniker
Ravema växer och söker nu en ny kollega till vår lasersatsning.
Vi söker dig som vill arbeta i en bred teknisk roll med fokus på installation, applikation, mjukvara och kundstöd.
Det här är en resande roll för dig som trivs nära både teknik och kund, och som vill hjälpa kunder att komma i gång, utvecklas och få ut mer av sin utrustning.
Din roll
Som lasertekniker arbetar du med installation, driftsättning, utbildning och applikationsnära support kring våra lasermaskiner. Du blir en viktig länk mellan teknik, användare och funktion i vardagen.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av lasermaskiner
Underhåll, reparation och felsökning
Utbildning och uppstart hos kund
Support inom mjukvara, styrning och användning
Teknisk rådgivning och applikationsstödProfil
Vi söker dig med tekniskt intresse som trivs med problemlösning och kundkontakt. Du behöver inte vara laserspecialist, men ha rätt grund och vilja att utvecklas.
Vi tror att du har:
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
God teknisk förståelse för maskiner eller processer
Intresse för mjukvara och system
Erfarenhet av kundkontakt eller teknisk support
Som person är du:
Teknisk och lösningsorienterad
Självständig och ansvarstagande
Flexibel och utvecklingsinriktad
Vad erbjuder vi?
Hos Ravema blir du en del av ett stabilt och långsiktigt företag med stark framtidstro och tydliga ambitioner framåt. Här får du inte bara ett jobb, du får möjlighet att vara med och påverka vår fortsatta utveckling inom laserområdet.
Vi erbjuder en fri och varierad roll där du ges stort eget ansvar, samtidigt som du har stöd från ett engagerat och kunnigt team. Din utveckling är viktig för oss, och därför satsar vi både på interna och externa utbildningar för att du ska kunna växa i din roll och på sikt specialisera dig inom ditt område.
Hos oss bygger vi långsiktiga relationer, både med våra kunder och med varandra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar: Förtroende, Engagemang och Hållbarhet, vilket märks i hur vi samarbetar, utvecklas och skapar affärer tillsammans.
Vill du bli en av oss? Skicka då snarast in din ansökan med CV och personligt brev till karriar@ravema.se
Kontaktuppgifter till rekryterande chef:
Jonas Steén
Tfn 0370-488 89
E-postadress: JOST@ravema.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://ravema.weselect.com/
331 34 VÄRNAMO
