Lärarvikarier
Friskolan Asken AB / Grundskollärarjobb / Strängnäs
2025-10-22
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friskolan Asken AB i Strängnäs
Friskolan Asken är en skola som funnits sedan hösten 2000. Skolan har 326 elever i åk 4-9 och är belägen i det natursköna Sundby Park alldeles intill Mälaren. Friskolan Askens profil är att arbeta efter portfoliometoden, som syftar till att kontinuerligt följa upp elevernas kunskapsutveckling. Eleverna är med i hela processen, från planering till utvärdering, varje elev är/blir expert på sitt eget lärande och blir den självklara huvudpersonen i de elevledda utvecklingssamtalen.
Du funderar kanske på att bli lärare eller behöver ett extraarbete för att dryga ut dina studiemedel. Då kan det här jobbet passa dig! Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det kan förekomma undervisning i fler ämnen då skolan försöker att vara flexibel i sitt sätt att använda vikarieresurserna på ett för eleverna gynnsamt sätt.
Ange gärna vilka ämnen eller årskurser du kan vikariera i. Rekrytering sker fortlöpande. Utdrag ur polisregistret bör beställas i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: info@friskolanasken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärarvikarie". Arbetsgivare Friskolan Asken AB
(org.nr 556748-1071)
Westmans Väg 6 (visa karta
)
645 51 STRÄNGNÄS Kontakt
Administratör
Tove Gullstrand info@friskolanasken.se 0152-12833 Jobbnummer
9568712