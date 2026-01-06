Lärarvikarie
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Skogsbo skola är en F-6 skola med ca 480 elever. Skolan ligger strax utanför centrala Avesta. På skolan arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för lärande, genom att erbjuda en trygg lärandemiljö och undervisning av god kvalitet, såväl i skolan som på fritidshemmet. Vi är partnerskola med Högskolan Dalarna vilket innebär att vi tar emot lärarstudenter varje termin, något som bidrar till vår vetenskapliga grund och utveckling av vår verksamhet.
All undervisning på skolan ska genomsyras av våra tre ledord: lärande, trygghet, tillsammans för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Vi söker lärarvikarier som kan undervisa klasser då ordinarie lärare är frånvarande. Som lärarvikarie ansvarar du för att bedriva undervisning i förskoleklass - åk 6. Under perioder av längre frånvaro av ordinarie lärare kan visst ansvar finnas gällande planering och uppföljning av undervisning enskilt och i samverkan med lärare i arbetslaget. Du ansvarar för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. Du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Övriga arbetsuppgifter som förekommer: * Rastvärdskap * Pedagogiska luncherPubliceringsdatum2026-01-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg vuxen med goda ledarskapsförmågor. Du behöver ha en lärarutbildning och en god pedagogisk insikt. Som lärarvikarie behöver du besitta en god förmåga att uttrycka sig på svenska i skrift och tal. Du behöver vara duktig på att skapa relationer och ha en god samarbetsförmåga. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning och arbete i arbetslag, samt kunskap i Officeprogrammen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Avesta kommun, Skogsbo skola
rektor
Sara Eriksson sara.eriksson@avesta.se 0226645161
