Lärarvikariat - Fröviskolan 7-9, 75% Fysik och teknik
2026-01-15
Tycker du, liksom vi, att läraryrket är ett av världens viktigaste yrken? Vill du motivera, inspirera och utveckla nästa generations medborgare att möta framtidens kompetensbehov?
Hos oss på Fröviskolan 7-9 är det roligt att jobba! Vi är nyfikna, tänker fritt och vill satsa högt för att utveckla undervisningen mot goda resultat.
Vi söker nu dig som känner extra stort engagemang för undervisning mot 7-9 och har behörighet att undervisa i No-ämnen. Har du inte behörighet så sök ändå!
Du kommer att ingå i ett arbetslag som praktiserar ämneslärarsystem och som jobbar mot alla tre årskurserna. Tillsammans med övriga i arbetslaget ansvarar ni för hela elevgruppen.
Fröviskolan 7-9 är en mindre skola men med stora drömmar. På skolan går det ca 240 elever med ca 30 pedagoger. Vi har tre arbetslag och komplett elevhälsa.
Skolan strävar efter att bli bättre hela tiden och försöker på bästa sätt ge eleverna de bästa förutsättningarna.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa alla tre årskurserna. Den genomsnittliga storleken på klass varierar mellan 8-14 elever. Då all NO undervisning bedrivs i halvklass.
Du kommer få en tydlig genomgång av vad som behöver göras för resten av terminen tillsammans med ämneslaget.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad lärare och är behörig i matematik och NO, eller erfarenhet av undervisning.
* vill jobba mot högstadiet
* bedriver en lärarledd undervisning där det sker ett lärande med formativ bedömning som grund
* är en tydlig pedagog med en grundläggande positiv syn på elevernas möjligheter
* vill vara en del av ett arbetslag där kollegialt lärande sker
* Du behöver ha goda språk och datakunskaper
ÖVRIGT
I ansökan ska du ange:
* Din nuvarande tjänst (skola, stadium och ämnen)
* Antal år du arbetat som lärare
* Bilagor: Legitimation och CV
* Tjänsten tillsätts
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 1 800 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss!
Vill du veta mer om platsen Lindesberg? Gå in på www.flyttatilllindesberg.se Ersättning
