Lärare till Vård- och Omsorgsprogrammet
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Oskarshamn Visa alla gymnasielärarjobb i Oskarshamn
2025-09-11
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen i Oskarshamn
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som vårdlärare på Oscarsgymnasiet kommer du att undervisa i vårdämnen på VO-programmet och på vår vårdbiträdesutbildning. Det är meriterande om du har bred allmän kompetens inom vård- och omsorg då undervisningen kan komma att omfatta de flesta kurserna inom Vård- och omsorgsprogrammet. Du bör ha goda IT-kunskaper.
Du kommer att tillhöra ett arbetslag där du arbetar nära och tillsammans med kollegor för att kunna ta ansvar för alla delar av uppdraget och för att nå bästa resultat. Du ska ha förmågan att inspirera och bemöta eleverna på ett professionellt sätt med fokus på att ge dem en yrkesutbildning av högsta kvalité. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaperKvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad vårdlärare och sjuksköterska. Du kommer att arbeta inom både gymnasie- och vuxenutbildning samt vårdbiträdesutbildning och arbeta språkutvecklande. Det är meriterande om du har erfarenhet av psykiatrisk verksamhet eller har undervisat i ämnet psykiatri. Du har en bred och allmän kompetens inom vård och omsorg och några års yrkeserfarenhet. Du bör ha goda IT-kunskaper.
Till denna tjänst söker vi dig som är en god organisatör och leder arbetet mot verksamhetens mål. Som person vill vi att du kan se till helheten och trivs med att samarbeta med kollegor i arbetslaget för att driva utvecklingen av det pedagogiska arbetet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet såsom lyhördhet, har ett trevligt bemötande och är ansvarstagande. Din inställning till omvärlden är positiv och du drivs av utveckling och kollegialt lärande. Du ska se till elevernas bästa och ha förmågan att inspirera och bemöta dem på ett bra sätt.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande rekrytering så du är välkommen med din ansökan redan idag!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276821". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Oscarsgymnasiet
Matilda Bladås matilda.bladas@oskarshamn.se 010- 35 60 000 Jobbnummer
9503177