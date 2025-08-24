Lärare till Socialpedagogutbildning

Stift Väddö och Södertörn Folkhögskolor / Gymnasielärarjobb / Norrtälje
2025-08-24


Publiceringsdatum
2025-08-24

Om företaget
Väddö folkhögskola är en av Sveriges äldsta folkhögskolor och finns idag på flera orter i Stockholms län. Vi erbjuder utbildningar för samhällsbärande funktioner och individutveckling i fokus - från allmän kurs till yrkesförberedande / yrkesutbildningar och utbildning inom yrkeshögskola.
Hos oss bedrivs bland annat en tvåårig undersköterskeutbildning enligt Skolverkets nationella yrkespaket, en polisförberedande utbildning och yrkesutbildningen Socialpedagog med KBT och MI.
Vi är en växande skola där kompetens, ansvarstagande och delaktighet är avgörande för att möta framtidens behov.

Om tjänsten
Vi söker nu en lärare till utbildningen Socialpedagog med KBT och MI. Utbildningen kombinerar teori och praktik och riktar sig till deltagare som vill arbeta inom vård, skola och socialt arbete.
Som lärare blir du en viktig del i deltagarnas utvecklingsresa. Du:
leder undervisning och gruppövningar,
använder KBT och MI som pedagogiska verktyg samt lär ut dessa metoder
skapar struktur, trygghet och engagemang i klassrummet,
ser både helheten i gruppen och individens behov.

Tjänsten innebär även att undervisa på våra andra utbildningar, såsom undersköterskeutbildningen och den polisförberedande utbildningen - vilket ger variation och bredd i arbetet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap
Har arbetat inom socialt arbete, vård, skola eller blåljusyrken
Är trygg i att undervisa och leda grupper
Har kunskap och praktisk erfarenhet av KBT och MI
Vill bidra till att utbilda framtidens yrkesverksamma i samhällsbärande roller

Meriterande:
KBT steg 1
Utbildning i MI-samtalsmetodik de senaste två åren
Erfarenhet från folkbildning eller arbete på folkhögskola

Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du får använda din kompetens på ett konkret sätt
En heltidstjänst i en verksamhet med lång tradition och modern pedagogik
En arbetsplats i naturskön skärgårdsmiljö i Roslagen, med stark gemenskap och kollegialt samarbete

Anställning
Omfattning: 100 %
Tillträde: 1 november 2025
Plats: Väddö folkhögskola, Roslagen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post
E-post: linda.eklund@vaddo.fhsk.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare SOP26".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stift Väddö och Södertörn Folkhögskolor
Grisslehamnsvägen 28 (visa karta)
764 31  VÄDDÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Väddö Folkhögskola

Jobbnummer
9472773

