Lärare till Omega med kunskap om blindhet
Nyköpings kommun / Grundskollärarjobb / Nyköping Visa alla grundskollärarjobb i Nyköping
2025-10-17
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun i Nyköping
, Ludvika
eller i hela Sverige
Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Vi ansvarar bland annat för 31 förskolor,17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Nyköping utvecklas, det byggs som aldrig förr, fler väljer att flytta hit och vår skolorganisation växer. Nu söker vi lärare till Nyköpings högstadium.
Om Nyköpings högstadium, Omega
Vi är en skola med runt 430 elever. Vi har skolbibliotek, elevhälsa och alla specialsalar för naturvetenskap, hemkunskap, musik, idrott och slöjd. Hos oss får eleverna hög kvalitet på sin skolgång med behöriga lärare, modern teknik och kompisar från världens alla hörn. Här är alla välkomna och alla är lika värdefulla.
Vi möter eleverna utifrån deras behov för att de ska utvecklas så långt som möjligt. Det är viktigt för oss är att alla elever känner sig sedda, bekräftade och som en del av skolan. Tillsammans med eleverna jobbar vi aktivt med trygghet. kunskap och demokrati. Välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Vi utlyser nu en unik tjänst där rätt person får möjlighet att arbeta tillsammans med elev med blindhet, med uppdrag att tillgängliggöra elevens skoldagen, både gällande lärmiljö och material samt i sociala sammanhang från en seende värld till ett blindhetsperspektiv.
Du kommer att arbeta i ett arbetslag med åk 7 där du planerar, genomför och utvärderar undervisningen för eleven tillsammans med övriga lärare. Undervisningen behöver vara tillgänglig och begriplig utifrån den punktskriftsläsande elevens behov och förutsättningar. För att anpassa material och metoder behöver du ha förmåga att översätta en seende värld till ett icke seende perspektiv. Du behöver ha förmåga att tänka kreativt och sätta dig in i ett blindhetsperspektiv för att kunna undervisa eleven. I tjänsten ingår kompetensutveckling samt stöttning från SPSM
I det pedagogiska arbetet planerar du, anpassar specifika undervisningsmoment och gör text och bild tillgängliga för eleven. Du verbaliserar och syntolkar visuella förhållanden. Du sambedömer elevernas kunskapsutveckling, arbetar med anpassningar, ger särskilt stöd och gör kunskapsbedömningar.
Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter målen till ett lustfyllt och meningsfullt lärande. Du ser till barnets behov och intressen och stöttar i utvecklingen såväl intellektuellt som socialt. En viktig del av dagen på skolan är att främja samspel och delaktighet i elevgruppen och i kompisrelationer.
Hos oss ingår du i ett arbetslag med välutbildade, legitimerade och kompetenta lärare. Du ska tillsammans med dem och övrig personal, planera, utvärdera och utveckla arbetet utifrån våra styrdokument.
Eleven har ett stort intresse för natur, äventyr, historia, konst samt hantverk. Eleven har en förvärvad blindhet vilket innebär att eleven har tidigare minnen av sin omvärld. Stort fokus kommer att ligga på att tillgängliggöra lärandet på ett lustfyllt och kreativt sätt som behöver utarbetas och genomföras i samspel med eleven.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation
Kompetens och erfarenhet gällande blindhet
Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940) Kontakt
Rektor
Tina Johansson tina.johansson@nykoping.se 073-7737036 Jobbnummer
9562535