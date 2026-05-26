Lärare till Lövgärdesskolan åk 4-6
Publiceringsdatum2026-05-26
Är du intresserad av skolutveckling och vill vara med och utveckla undervisningen för eleverna på Lövgärdesskolan? Vill du dela med dig av ditt engagemang, och vill göra skillnad för våra elever? Vill du att det vi gör ska vara viktigt på riktigt? Då är det här ett jobb för dig!
På Lövgärdesskolan kommer du bli utmanad i dina pedagogiska färdigheter och ha möjlighet till yrkesmässig utveckling. Vi är en 4-9 skola med cirka 330 elever. På skolan jobbar vi med följande prioriterade målområden: undervisningen, normer och värden, digitalisering och arbetsmiljö. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla verksamheten, alltid med elevernas lärande och kunskapsutveckling i fokus. I vårt dagliga arbete har vi en nära samverkan med övriga aktörer: offentliga, privata och idéburna.Dina arbetsuppgifter
Till hösten söker vi en lärare för undervisning i svenska, SVA och teknik för årskurs 4-6. Du kommer att ansvara för planering och genomförande av undervisning i dina ämnen. Du ingår även i årskurs- och ämneslag där du tillsammans med dina kollegor är delaktig i utvecklingen av verksamheten. I uppdraget ingår också att vara mentor.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har lärarexamen för att undervisa i svenska, SVA och teknik för åk 4-6. Har du ytterligare behörigheter är det meriterande.
Som person får du energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du är bra på att entusiasmera och skapa engagemang både hos dina kollegor och hos eleverna. Du ser din egen roll i arbetsmiljöarbetet, och tar ansvar för att det ska bli så bra som möjligt för alla.
Du vet att bemötandet är viktigt, i alla situationer, men extra viktigt när du möter elever som har särskilt behov av tydlighet och förutsägbarhet. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du motiveras av tydliga mål och är drivande i att omvandla målen till konkret handling.
Intervjuer kan komma påbörjas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Ulrika Andersson ulrika.2.andersson@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9927683