Lärare textilslöjd åk 3-5 till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Vågbroskolan F-3 / Grundskollärarjobb / Söderhamn Visa alla grundskollärarjobb i Söderhamn
2026-03-18
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Vågbroskolan F-3 i Söderhamn
Vi söker nu en legitimerade grundskollärare med behörighet i ämnet textilslöjd för åk 3-5.
Tjänsten innebär arbete i åk 3-5 på Vågbroskolan. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av att leda och ta ansvar för det pedagogiska arbetet utifrån läroplanens uppdrag. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget, tillsammans arbetar ni för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna för lärande.
Vågbroskolan är en grundskola med ca 350 elever för årskurserna F-5 och ligger cirka tre kilometer från Söderhamns centrum med närhet till skog och natur. För att våra elever ska lyckas med sina studier strävar vi efter ett gott samarbete mellan elev, hem och personal. Arbetet med värdegrundsfrågor pågår ständigt i olika former i vår verksamhet.
Din profil
Vågbroskolan söker dig med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i årskurs 3-5 i ämnet textilslöjd. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom grundskolan. Annan relevant pedagogisk utbildning eller erfarenhet kan även vara meriterande.
För att trivas i denna roll är du bra på att se och utveckla samverkansmöjligheter och du prioriterar medvetet läroplanens mål, värdegrund och syn på lärande. Du är en kompetent och engagerad lärare med stor förmåga att möta varje enskild elev med passion och engagemang. Du förstår vikten av att undervisning ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på beprövade metoder. Du är prestigelös och nyfiken och delar med dig av dina kunskaper till andra. Du trivs i en föränderlig miljö med entreprenörsanda, där initiativ och samarbete värderas högt.
Som lärare på Vågbroskolan har du möjligheter att påverka utvecklingen av skolan tillsammans med kollegorna. Våra lärares professionalitet och stora engagemang är en förutsättning för att eleverna ska känna sig inkluderade, sedda och utmanade varje dag.
Arbetar du hos oss kommer du uppleva en stimulerande och flexibel arbetsmiljö, allt för att du som lärare ska kunna utvecklas så mycket som möjligt och ha roligt under tiden!
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Undrar du hur det är att arbeta med barn och utbildning i Söderhamns kommun?daniel.doverlind@soderhamn.se
|8ad981231bda436faac008dd4f5b1759|56ddc6115dcd46a3af8bab05a3399dc7|0|0|638753974829298959|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==|0|||&sdata=ZIXk14gut5lqJ7SrmW7fcSTnTH2UP6mXInGe6xBNEfU=&reserved=0' rel='nofollow'>https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.soderhamn.se/jobb&data=05|02|daniel.doverlind@soderhamn.se
|8ad981231bda436faac008dd4f5b1759|56ddc6115dcd46a3af8bab05a3399dc7|0|0|638753974829298959|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==|0|||&sdata=ZIXk14gut5lqJ7SrmW7fcSTnTH2UP6mXInGe6xBNEfU=&reserved=0
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/102". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Vågbroskolan F-3 Kontakt
Åsa Larsson 0270-75618 Jobbnummer
9803722