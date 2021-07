Lärare Sva Hedens skola - Bodens kommun, Utbildning - Rektor - Grundskolelärarjobb i Boden

Bodens kommun, Utbildning - Rektor / Grundskolelärarjobb / Boden2021-07-08Välkommen till Utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!Bodens kommun ligger i Norrbottens kustland, 3 mil från havet. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv.I Bodens förskolor och skolor ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar den visionen arbetar vår utbildningsförvaltning för.Kunskap, trygghet och goda lärmiljöer är utmärkande i våra verksamheter. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.Hedens skola ligger i ett naturskönt område i Hedens by, ca 7 km väster om Boden. Integrerade i skolans lokaler finns ett fritidshem med tre avdelningar. Närheten till skog och natur ger bra förutsättningar för skidåkning och friluftsverksamhet.På vår skola startar vi varje läsår med läger för alla elever på mellanstadiet, ett läger där värdegrundsarbete och samarbetsövningar är i fokus, något som kräver ett lustfullt engagemang av många pedagoger på skolan. Lägret är något som vi ser ger stora vinster i förhållningssättet gentemot varandra under läsåret som kommer.Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng - för visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb!?2021-07-08Vill du bli en del i vår positiva utvecklingsbenägna personalgrupp? Vi söker dig som vill undervisa i Sva.Förutom att undervisa är Du mentor, håller i utvecklingssamtal, har kontakt med föräldrar/vårdnadshavare samt ansvarar för såväl långsiktiga utbildningsmål som mål för det dagliga arbetet. Utöver din tid med elever deltar Du i det gemensamma arbetslagsarbetet, deltar i pedagogiska diskussioner och den pedagogiska utvecklingen på vår skolaVi söker dig som har lärarexamen för åk 4-6 samt har lärarlegitimation. Erfarenhet kring elever med särskilda behov och nyanlända är en merit. Vi ser att du har god samarbetsförmåga, kan skapa goda relationer, har ett tydligt ledarskap i klassrummet samt har ett intresse av att utveckla undervisningen utifrån olika elevers behov.Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av arbetsro och lust att lära. Du kan organisera och strukturera arbetet utifrån angivna mål och kan med tydlighet beskriva för eleverna vad som förväntas av dem. Vidare har du fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper. Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap samt har förmåga att ta ledarskapet både i som utanför klassrummet.Du är förtrogen med läroplanen och andra styrdokument. Du är självgående, ansvarskännande, har god samarbetsförmåga och ser möjligheter i varje barns individuella utveckling. Du har förmåga att skapa och upprätthålla professionella och förtroendefulla relationer med elever, föräldrar och kollegor.Mångfald är ett ledord på vår skola och vi arbetar ständigt för en skola där alla bemöts utifrån en humanistisk värdegrund där alla lika värde är av största vikt.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan.När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan, märkt med referensnr till respektive kontaktperson, Bodens kommun, 96186 Boden.Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering.Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde aug 2021 eller enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Bodens kommun, Utbildning - Rektor5853266