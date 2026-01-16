Lärare mot fritidshem/ Fritidspedagog
2026-01-16
Klockargårdens skola är den lilla skolan med den stora tryggheten. Vi är Lidingös äldsta skola med anor från 1843. På Klockargårdens skola har vi höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå målen utifrån varje elevs enskilda förutsättningar. Våra studiemotiverade elever når goda kunskapsresultat och har stor insikt i sitt lärande. Vårt mål är att alla elever ska känna lust att pröva i alla lägen. Skolan erbjuder en härlig arbetsmiljö med engagerade kollegor, elever och vårdnadshavare.
Lidingö stad har 12 kommunala grundskolor, vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del i det digitala samhället och vi lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Skolledarna och lärarna på Lidingö utbyter erfarenhet, lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Som lärare i fritidshem på Klockargårdens skola planerar och utvecklar du verksamheten tillsammans med kollegor och elever i årskurserna F-3. Vår väl inarbetade värdegrund utgår från Backa Barnet och Behovskompassen. Ditt uppdrag är att ge ledning och stimulans till elevernas lärande och personliga utveckling med utgångspunkt i elevernas egna förutsättningar samt att erbjuda en utvecklande, lustfylld och meningsfull fritid där de känner sig trygga och sedda. Som pedagog är det viktigt att du kan fånga upp och förvalta elevernas intressen samt kommunicera väl med våra vårdnadshavare.
Skolan är organiserad i arbetslag där varje årskurs bildar en enhet där lärare och fritidspersonal jobbar nära tillsammans. Hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade elever, pedagoger och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare mot fritidshem, gärna med behörighet i bild och erfarenhet av yrket sedan tidigare. Du är ansvarstagande och självgående och kan leda, motivera och skapa engagemang som ökar elevernas lust och intresse för lärande. Vidare är du driven, strukturerad, tar initiativ, planerar och genomför aktiviteter. Du är tydlig och har god samarbetsförmåga då du samverkar och skapar goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare.
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du utifrån dina personliga egenskaper bidrar med ett stort engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillsvidareanställning 80-100% med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi villvara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärandeorganisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull ochberikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begärdu utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
