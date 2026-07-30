Lärare modersmål finska
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Habo Visa alla grundskollärarjobb i Habo
2026-07-30
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Välkommen att jobba i Habo kommun!
Habo kommun ligger i södra Vätterbygden som är en av landets främsta tillväxtregioner.
I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, till närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö.
Habo är ett mindre samhälle nära Jönköping med gångavstånd till skolorna från tåg- och busstation.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Du kommer undervisa elever i åk 1-9 i finska . Arbetet som modersmålslärare är förlagt på flera olika skolor i Habo kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har finska som modersmål och helst är behörig lärare med lärarlegitimation.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-17 Intervjuer hålls fortlöpande, tjänsten kan tillsättas före ansökningstiden utgång. , upphör: 2027-01-06 .
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, Personal- och löneenheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-343". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Habo Kommun
(org.nr 212000-1611)
Box 212 (visa karta
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566 32 HABO Arbetsplats
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Bitr Rektor
Susanne Olsson Berglund susanne.berglund@habokommun.se 036-4428067 Jobbnummer
10016502