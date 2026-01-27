Lärare matematik till Omega, åk 7-9
2026-01-27
Vill du vara med och skapa framtidens läromedel i matematik?
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter.
Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och chefer som är trygga förebilder för våra barn och ungdomar och som leder arbetet vidare mot våra högt ställda målsättningar. Vill du vara delaktig i vårt arbete med utbildning för ett starkare samhälle?
Omega är en lagom stor högstadieskola med 430 fantastiska elever. Vi har en hög behörighet och hög lärartäthet. Vi har en kompetent elevhälsa samt lagmentorer som arbetar med elevens sociala behov och länken mellan hem och skola.
Vi kommer att utöka vårt samarbete med Mälardalens universitet för att ta fram framtidens läromedel i matematik. Arbetet kommer att pågå i fem år.
Målsättningar med Framtidens läromedel högstadiet är:
Signifikant bättre matematikundervisning i Nyköpings kommuns högstadieklassrum
Utveckla och testa en prototyp till ett forskningsbaserat läromedel för högkvalitativ matematikundervisning och professionsutveckling
Undervisning i matematik åk 7- 9 tillsammans med sex kollegor.
Undervisning i matematik åk 7- 9 tillsammans med sex kollegor.
Vi har organiserat matematikundervisningen så att vi är tre lärare i matematik på två klasser.
Det innebär att vi har flexibla grupper som ändras efter elevernas behov och kunskapsnivå.
Delta i arbetet med att ta fram framtidens läromedel i matematik.
Legitimerad lärare
