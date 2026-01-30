Lärare ma/no till Snäckebacksskolan 7-9
2026-01-30
Snäckebacksskolan är en av kommunens 4-9 skolor. Skolan startade upp ht 2024 i nybyggda, fräscha lokaler och ligger centralt i Ronneby precis intill grönområdet Snäckebacken. Den ligger inom gångavstånd till centrum, simhall, sporthall och den vackra Brunnsparken. det är gångavstånd även till järnvägsstationen för dig som pendlar från annan ort.
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den "röda tråden", en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Lärare i matematik och NO, under våren i kemi-fysik samt matematik i årskurs 7-9. Kommande läsår finns behovet av lärare även i biologi och teknik i kombination med matematik.
I ditt uppdrag som lärare ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet enskilt samt i arbetslag. Du ska även hitta strategier för att nå varje enskild elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. Tillsammans med övriga kollegor ska du ha skolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Ett aktivt värdegrundsarbete är en självklarhet för dig. Du har drivkraft och bidrar till skolans kvalitetsarbete.
I din roll är du delaktig för att skapa en trygg grund för våra elever. En viktigt del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Du ska vara väl förtrogen med skolan styrdokument och insatt i dess dokumentationskrav.
På högstadiet finns heltidsmentorer kopplade till varje klass.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad och professionell lärare med en tydlig vilja att göra skillnad i elevernas vardag. För tjänsten behöver du ha lärarlegitimation, men även du som har en annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är välkommen att söka. I sådana fall kan anställningsformen bli en visstidsanställning.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta på högstadiet ser vi det som särskilt meriterande. Högstadieåren är en intensiv och spännande period för eleverna, och den som trivs i denna miljö vet hur viktigt det är med tydlighet, relationsskapande och en god förmåga att möta elever på olika nivåer.
Vi fäster stor vikt vid din kommunikativa förmåga. Du behöver kunna uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt, och vara trygg i att samarbeta med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra professioner du möter i skolans vardag. God samarbetsförmåga och en vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat är viktigt hos oss.
Vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper i Office 365 och att du är bekväm med att arbeta i de digitala system som är relevanta för tjänsten. Digital kompetens är en naturlig del av dagens skola, och du kommer att ha goda möjligheter att fortsätta utvecklas hos oss.
Då utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav, måste ett sådant visas upp för dig som kan bli aktuell för tjänsten, du hittar ansökan om utdrag hos polisen:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas. Rekryteringen sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
