Lärare ma/no till Handskerydsskolan
Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Nässjö Visa alla grundskollärarjobb i Nässjö
2026-02-16
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen i Nässjö
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
Handskerydsskolan söker en legitimerad lärare i matematik och NO för undervisning i årskurserna 4-6. Tjänsten innebär att du blir en del av en skola i utveckling, där kunskap, trygghet och glädje är grundläggande värden och där ett starkt kollegialt samarbete utgör en central del av verksamheten.
Om verksamheten
Handskerydsskolan är en F-6 skola med cirka 320 elever som kännetecknas av kompetenta medarbetare, en tydlig vikänsla samt ett kontinuerligt och strukturerat utvecklingsarbete. Skolan står inför en spännande framtid med en ny skolbyggnad på gång och har ett uttalat fokus på att utveckla undervisning och lärmiljöer för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och välmående.
Som en del av skolans utvecklingsarbete deltar Handskerydsskolan i IBIS - Inkluderande beteendestöd i skolan, en modell som syftar till att skapa trygga, förutsägbara och inkluderande lärmiljöer för alla elever. IBIS bygger på ett skolövergripande arbete med positivt beteendestöd och är en svensk vidareutveckling av de evidensbaserade modellerna SW-PBIS och PALS, framtagna för att stärka studiero, positiv skolkultur och elevernas sociala färdigheter
Vi erbjuder
en arbetsplats med stark vikänsla och engagerade kollegor
en lagom stor skola där närhet och god överblick skapar gynnsamma förutsättningar
möjlighet att delta i utvecklingsarbete, inklusive IBIS-implementeringen
en trygg och stabil arbetsmiljö med goda stödstrukturer
en skola i förändring, med en ny skolbyggnad på gång
Välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som lärare i matematik och NO kommer du att:
planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån gällande styrdokument
ingå i arbetslag och bidra till kollegialt lärande
delta aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsprocesser
skapa en trygg, strukturerad och tillgänglig lärmiljö
upprätthålla goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegorKvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare med behörighet i matematik och NO för årskurserna 46
har god didaktisk förmåga och trygghet i ditt ämneskunnande
arbetar strukturerat och trivs i kollegiala arbetssätt
har lätt för att etablera professionella relationer
vill bidra till skolutveckling och trivs i en verksamhet med tydlig framåtanda
Personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, relationsskapande kompetens och ett professionellt förhållningssätt kommer att tillmätas stor betydelse.
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
