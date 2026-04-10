Lärare Ma/NO åk 7-9
2026-04-10
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Vi söker en engagerad och mycket kunnig lärare för undervisning i matematik och no-ämnena då en av våra lärare i matematik och no kommer gå i pension till sommaren.
Söderbymalmsskolan är en högstadieskola, med årskurserna 7 - 9 och här går totalt cirka 500 elever. Den 1 juli 2021 flyttade vi till helt ny skolbyggnad precis i anslutning till pendeltåg, bussterminal och grönområden. Skolan är ändamålsenligt anpassad och varje klassrum har eget grupprum, interaktiva skrivtavlor, ljuddämpande elevbänkar och mycket bra digital uppkoppling.
På Söderbymalmsskolan har all personal ett gemensamt fokus på ökad måluppfyllelse. Vi har höga förväntningar på våra elever och på varandra. Vår värdegrund är "elever gör rätt om de kan", som är hämtad från modellen CPS. Vi har arbetat med CPS i över nio år och stödjer ett projekt med Linköpings Universitet. Vi har haft besökare av lärare och skolledare gällande CPS från Island, Danmark och Norge. Vi har också presenterat vårt CPS arbete för en stor skolkommun i västra Sverige.
Söderbymalmsskolan har runt 90 % behöriga lärare. Vi har en utvecklingsansvarig som ser till att allt utvecklingsarbete sker strukturerat, ändamålsenligt och utvärderat. Våra sex förstelärare leder, sedan 10 år tillbaka, undervisningsutveckling på skolan. Lärarna träffas en gång i veckan, är indelade i mindre grupper och planerar lektioner tillsammans utifrån en arbetsprocess som leds av förstelärarna. Tillsammans diskuterar lärarna undervisning och försöker överkomma kritiska moment, öka elevernas delaktighet och utveckla sitt egna ledarskap. Vi är en IT-skola och samtliga elever har egna datorer. Våra elever arbetar i Google workspace och resultaten följs upp i det digitala verktyget Unikum.
I vårt elevhälsoteam samarbetar bland annat en specialllärare, en skolsköterska, en studie- och yrkesvägledare och två kuratorer på heltid. Vi har en socialpedagog riktad till åk 7, i syfte att skapa en lugn och trygg inskolning för våra åk 7, som ju är nya elever för oss. Vi har ett aktivt elevråd samt ett trygghetsteam på skolan som agerar direkt om något skulle hända.
Beskrivning av personalgruppen
På skolan arbetar ca 70 personal. I arbetsplatsundersökningar framkommer tydligt att trivseln på skolan är hög, vårt förhållningssätt till varandra nämns som en av faktorerna till detta. Vi har en stabil och kompetent lärargrupp.
Vi har en stor skolrestaurang med ett eget tillagningskök. Våra nya ljusa moderna lokaler finns centralt i Haninge med möjlighet till avgiftsbelagd parkering och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, bussar samt till Handens pendeltågstation, endast 23 minuter från Centralen. Haninge kommun erbjuder sina anställda friskvårdskuponger och det finns ett välutrustat gym i kommunhuset som ligger 500 meter från skolan och som är gratis för kommunanställda.
Ditt uppdrag
Undervisa i matematik och no i åk 7-9. Mentorskap. Samarbete med skolans övriga lärare och personal.
Din kompetens/kvalifikation
Du har helst lärarlegitimation. Du har erfarenhet av att arbeta med elever i åk 7-9. Du har stor kommunikativ förmåga, stort tålamod och erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och intresse av att samverka med dina kollegor kring eleverna. Du har ett gott ledarskap och personlig mognad. Du är empatisk, initiativtagande och känner ett starkt engagemang för alla elever. Du har grundläggande kunskaper i IT. Publiceringsdatum2026-04-10Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28.
Tillsättning av tjänsten är under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk av övertalig personal. Anställning från och med 2026-08-10.
Kontaktperson: Therese Gärde, rektor (08-6067706 eller therese.garde@haninge.se
) eller Elisabeth Hanze, bitr rektor (08-6068870 eller elisabeth.hanze@haninge.se
)
Fackliga företrädare nås via växeln 606 70 00.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
Lisa Hanze, bitr rektor 072-5430270
