Lärare i träsljöd på Alfaskolan
Fagersta kommun / Grundskollärarjobb / Fagersta Visa alla grundskollärarjobb i Fagersta
2026-02-23
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fagersta kommun i Fagersta
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Här på Alfaskolan har vi ett gott arbetsklimat med engagerad personal.
Idag har vi ca 280 elever på skolan och vi är en mångkulturell skola. Vårat elevhälsoarbete är ett prioriterat område.
Samtliga medarbetare på Alfaskolan arbetar utifrån Fagersta kommuns övergripande vision, STAR där Samarbete, Trygghet, Ansvar och Respekt är ledorden. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår enligt "modellen" med fokus på förbättrade resultat.
Som slöjdlärare på Alfaskolan:
Bedriver du undervisning & bedömning inom slöjdämnet trä- och metallslöjd från årskurs 3-6.
• Arbetar för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
• Har en allsidig undervisning med variation av undervisningsmetoder, utmaningar och anpassningar utifrån varje elevs förutsättningar
• Arbetar med elevinflytande i din undervisning på ett sådant sätt att eleverna kan utvecklas och äga sin lärandeprocess och ger återkoppling till eleven som för den framåt i sitt lärande.
• Har ett tydligt elevfokus i din lärarroll i arbetet med undervisning och bedömning.
• Kan skapa ett tryggt och tillåtande klimat i klassrummet genom tydlig struktur.
• Kan skapa goda relationer genom nyfikenhet och förtroende för elever och kollegor.
• Har höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga samt har ett uppmuntrande och stödjande bemötande.
För att kunna påbörja anställningen hos oss krävs det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för
barnomsorg från polisen utifrån 2 kapitlet 31 § skollagen.
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/32". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
(org.nr 212000-2106) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Alfaskolan Kontakt
Michel Koznar 0223-44623 Jobbnummer
9758793