Lärare i trä- och metallslöjd
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2026-06-25
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Vasaskolan är en flerparallell högstadieskola belägen i centrala Hedemora, där även gymnasieskolan finns i samma byggnad. För närvarande går cirka 450 elever på skolan. Utöver det erbjuder vi även anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.
I Hedemora kommun är alla medarbetare engagerade i att arbeta utifrån värdegrunden KRAM. KRAM står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod. Dessavärdegrundsprinciper integreras i medarbetarens årliga enkätundersökningar, samt
används som grund för medarbetar- och lönesamtal.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Bildningsförvaltningen söker lärare i trä- och metallslöjd på Vasaskolan, vår kommunala högstadieskola. Du är kommer att arbeta som grundskollärare i slöjd, trä- och metall, för årskurs 7-9. Som lärare på Vasaskolan bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen.
I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Som medarbetare i vårt positiva team erbjuds du varierande och intressanta arbetsuppgifter. Du bidrar till utvecklingen av trygghet, stimulans och studiero bland våra elever och får möjlighet till regelbunden kompetensutveckling och deltagande i kollegialt lärande.
I Hedemora kommun har vi friskvårdsbidrag. För övriga förmåner se:https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd på högstadiet.
• Visar ett professionellt förhållningssätt gentemot elever, vårdnadshavare/gode män och kollegor.
• Värdesätter samarbete och har ett genuint intresse av att främja framgång och utveckling hos alla våra elever.
• Ser varje elev som en individ med unika behov och strävar efter att skapa förutsättningar för deras maximala
utveckling.
• Har ett intresse för kollegialt arbete och bidrar med en positiv elevsyn samt ett engagemang som motiverar och stimulerar elevernas lärande.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-12 .
Arbetstid: Dagtid.
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står förKundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BF 32/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora Kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/
Box 201 (visa karta
)
776 28 HEDEMORA Arbetsplats
Hedemora kommun Kontakt
Rektor Vasaskolan
Ann Eriksson 0225-34000 Jobbnummer
9978707