Lärare i trä- och metallslöjd
2025-10-10
Tjänsten som lärare i trä- och metallslöjd delas mellan två av Lidingös mest framgångsrika grundskolor - Torsviks skola (F-9) och Sticklinge skola (F-6). Hos oss kommer du att erbjudas ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade elever, föräldrar och pedagoger. Här har du möjlighet att göra skillnad.
Lidingö stad har 12 kommunala grundskolor, vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del i det digitala samhället och vi lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Skolledarna och lärarna på Lidingö utbyter erfarenhet, lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Vi söker dig som vill arbeta som trä- och metallslöjdslärare i årskurs 3-9. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Du ansvarar även för att samverka med kollegor, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. Du inspirerar eleverna i sitt skapande och främjar deras kreativa engagemang.
Du samarbetar med slöjdläraren i textilslöjd och du blir en del av ett arbetslag av engagerade och kompetenta kollegor, som ser att samarbete kring elevernas hela dag är en förutsättning för att skapa helhet och trygghet för både elever och vuxna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad slöjdlärare i trä med lärarlegitimation. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och har god förmåga att leda och motivera elever samt skapa en trygghet i klassrummet. Du finner glädje i att möta elever utifrån alla deras olikheter, personligheter samt förmågor och vill utmana dem att utvecklas.
Du är en tydlig och trygg ledare som har lätt för att skapa engagemang och delaktighet i din undervisning och du är van vid att arbeta med digitala verktyg. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samt tidigare arbetslivserfarenhet av liknande tjänst.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
