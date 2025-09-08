Lärare i svenska som främmande språk
Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Stockholm
, Järfälla
, Upplands Väsby
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Folkuniversitetet i Stockholms stad söker lärare i svenska som främmande språk/andraspråk
Vi söker dig som har erfarenhet eller är intresserad av att undervisa vuxna i svenska som främmande språk/andraspråk. Du har svenska som modersmål eller motsvarande kompetens och vi ser gärna att du har studerat/studerar svenska som andraspråk och pedagogik på högskola/universitet.
Våra kurser startar året runt och vi söker i första hand lärare till våra kvällskurser.
Kvällskurserna går mån+ons eller tis+tor kl 18:00-20:15 och pågår i fem veckor. Vi har även kurser på lördagar, 10:00-13:30.
På våra kurser studerar personer från hela världen och vi har grupper på olika nivåer från nybörjare (A1) till avancerad nivå (C1). Våra deltagare är i allmänhet välutbildade och mycket motiverade och vi håller högt tempo med muntlig kommunikation i fokus.
Alla kurser har tydliga kursplaner och fastställd kurslitteratur. Nya lärare får stöd av mentor och vi erbjuder kontinuerlig fortbildning.
Eftersom vi arbetar med webbstöd på våra kurser ser vi gärna att du har kunskap om och erfarenhet av digitala verktyg.
Anställningsform: objektsanställning deltid
Lön: enligt avtal
Välkommen med din ansökan!
Paula Levy Scherrerpaula.scherrer@folkuniversitetet.se
Folkuniversitetet är ett studieförbund som är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Vi arbetar med folkbildning, skolor och utbildning för organisationer och företag i hela Sverige. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
, http://folkuniversitetet.se/ Arbetsplats
Folkuniversitetet Kontakt
Huvudlärare
Paula Levy Scherrer paula.scherrer@folkuniversitetet.se 087894137 Jobbnummer
9497024