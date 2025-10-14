Lärare i Svenska/So
Raoul Wallenbergskolan i Lidköping startade hösen 2022 och har idag ca 300 elever. Skolan drivs under devisen "göra positiv skillnad" och vår ambition är att det ska vara den attraktivaste grundskolan i Lidköping. I skolan bedrivs en evidensbaserad verksamhet som både elever och vårdnadshavare är mycket nöjda med. Vi har en tydlig värdegrund utifrån RWS ledord där ordning och reda står i fokus. Vi lägger stor vikt vid att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring undervisningen och övrig verksamhet. Intresset för vårt skolkoncept är mycket stort och därför är ambitionen att vi under de närmaste åren ska bygga och etablera flera nya skolor i Skaraborg.
Nu söker vi en lärare i Svenska/So för undervisning i åk 7-9 men med behörighet årskurs 4-9 då vi även startar ett mellanstadium HT2026.
Vem är du?
Vi söker en skicklig, drivande och engagerad lärare som liksom vi brinner för att göra positiv skillnad. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du är en person som från djupet av ditt hjärta brinner för att ge eleverna en god start i livet.
Du är behörig 4-9 lärare och det är meriterande om du har ytterligare ämnen i din behörighet. Du är en tydlig ledare och förebild som ger både lärare och elever den inspiration de behöver för den goda undervisningen och lärandet. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att varje enskild elev ska nå sin fulla potential. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete.
Du ser det också som en spännande utmaning att tillsammans med våra förstelärare och övriga lärare i ämnet vara med och utveckla undervisningen i våra skolor till något alldeles speciellt.
Kom och utvecklas med oss!
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
• Har ett tydligt ledarskap i och utanför klassrummet och är trygg i din roll.
• Har förmågan att möta eleverna individuellt och sprida en positiv studieatmosfär i din undervisning.
• Skapar förtroendefulla relationer med såväl elever och föräldrar som kollegor.
• Har förmåga att arbeta strukturerat med din undervisning.
• Vill vara med och bidra till skolutvecklingen både lokalt och inom koncernen.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• En god arbetsmiljö där allas åsikter beaktas och respekteras.
• Möjlighet att undervisa tillsammans med andra kollegor.
• Kollegial fortbildning i ämnet-ÄDK.
• Möjlighet att fortsätta att utvecklas genom att söka karriärtjänster.
• En närvarande skolledning och snabba beslutsvägar inom koncernen.
• Gratis pedagogisk lunch.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tillträde sker 7 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 14 november 2025.
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
