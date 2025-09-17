Lärare i svenska åk 4-9
2025-09-17
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
Arbetsplatsen
TRELLEBORG - EN SKOLKOMMUN ATT RÄKNA MED
Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.
Vi kommer nu att ha en ledig tjänst hos oss på resursskolan Borgen! Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i åk 4-9 i ämnet svenska till den kommunala resursskolan Borgen som är placerad på Västervångskolan och tillhör Tätort Nordväst.
Tätort Nordväst består av Västervångskolan, resursskolan Borgen, anpassad grundskola och förskolorna Högalid, Fågelsången och Ajgeldingerska villan. Tätort Nordväst leds av en områdesrektor tillsammans med biträdande rektorer, administrativ chef och kökschef. Vårt mål är att skapa en röd tråd från förskola till skola.
I vårt rektorsområde sätter vi elevens/barnets lärande och arbetsglädje i fokus. Vi har höga förväntningar på våra elever/barn och på varandra. Tätort nordväst har startat upp ett värdegrundsprojekt. Vi arbetar utifrån fem värdeord vilka är: Tillit, glädje, trygghet, gemenskap och allas lika värde. Vidare arbetar hela rektorsområdet även med GRIT. Vi ser att GRIT kan vara en del för att hjälp våra barn och elever att inte ge upp utan alltid göra sitt bästa.
Du välkomnas av ett glatt gäng med god sammanhållning. Vi hjälper varandra i alla lägen och vi har nära till skratt. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och ersättning för friskvård.
Borgen är en resursskola och är integrerad på Västervångskolan som riktar sig till elever som har kommunikations- och samspelssvårigheter inom AST (autismspektrumtillstånd). Verksamheten bedrivs på Västervångskolan i Trelleborg. Undervisningen sker i mindre grupper och ofta tillsammans med en socialpedagog eller ytterligare en lärare. Det finns ett nära samarbete med EHT och pedagogerna ges kontinuerlig handledning av både speciallärare och skolpsykolog.
Västervångskolan är en modern F-9 skola där elever och pedagoger tillsammans varit drivande och delaktiga i att inreda skolan utifrån ett inkluderande perspektiv. Skolan ligger i en expanderande del av Trelleborg och hos oss har ca 900 elever sin arbetsplats.
Som 4-9 lärare i svenska kommer du att undervisa i åldersblandade grupper på resursskolan Borgen i åk 4-9. Du kommer den tid du inte undervisar vara resurs i Borgens anpassade lärmiljö samt under de lektioner som bedrivs i andra lokaler.
Du har fokus på undervisningskvalitet och du måste vara relationell och lösningsfokuserad i ditt ledarskap. Du sätter ramar och struktur med både hjärta och hjärna.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ämnet svenska årskurs 4-9. Erfarenhet av att arbeta med elever inom autismspektrat och därmed med lågaffektivt bemötande är meriterande. Har du erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt är även detta meriterande.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Eftersom tjänsten innebär tätt samarbete mellan pedagogerna i teamet kring varje elev, krävs en mycket god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig tydligt, och skapar delaktighet och medinflytande genom god och tät dialog med elever och vårdnadshavare. Du har ett stort tålamod, och låter varje elev utvecklas i sin egen takt.Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att arbetet med urval och intervjuer påbörjas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Ett utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas innan en eventuell anställning kan ingås.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
