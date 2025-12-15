Lärare i språk åk 6-9
2025-12-15
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Ekhammarskolan är centralt belägen i Kungsängen med omkring 700 elever och 100 medarbetare. Skolan innefattar grundskola åk 4-9 samt två kommungemensamma undervisningsgrupper för åk 4-6 samt åk 7-9.
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad - på riktigt.
Ekhammarskolan i Kungsängen söker en engagerad och skicklig lärare i franska, spanska och gärna ytterligare ett ämne, för undervisning i årskurs 6-9. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett positivt, drivet och professionellt arbetslag där elevernas utveckling, trygghet och mående alltid står i centrum. Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
- Undervisning i franska och/eller spanska i årskurs 6-9.
- Möjlighet att kombinera språken med annat ämne utifrån din kompetens.
- Delat mentorskap tillsammans med erfaren kollega.
- Delaktighet i arbetslagets utvecklingsarbete och skolans övergripande kvalitetsarbete.
Vi söker dig som:
- är behörig lärare
- är en tydlig ledare i klassrummet som planerar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar
- Tror på varje elevs förmåga att utvecklas.
- Är lösningsfokuserad, samarbetsvillig och prestigelös.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är på 90%. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Ekhammarskolan
