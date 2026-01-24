Lärare i SO åk 7-9
2026-01-24
På Östra skolan är kunskap och omtanke i centrum och vårt ledord är "tillsammans".
Vi söker omgående en engagerad SO-lärare för undervisning på högstadiet. Tjänstegraden är 80%. Det är en tidsbegränsad anställning till juni 2026 med goda möjligheter till förlängning. Mentorskap ingår.
Vi söker dig som har god erfarenhet av läraryrket, är trygg i din ledarroll och har fingertoppskänsla i mötet med eleverna. Du vet att trygghet är en förutsättning för att utveckla kunskap. Du är en lagspelare och bidrar till vårt positiva och prestigelösa arbetsklimat.
Du sätter relationen i centrum och förstår vikten av en god relation med elev och vårdnadshavare, vill och gillar att samarbeta, är flexibel och vill hjälpa våra elever både i deras personliga- och kunskapsutveckling till att bli den bästa versionen av sig själva.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med ett härligt gäng av proffsiga och engagerade kollegor. Här hjälps vi åt, stöttar varandra, samarbetar och jobbar tillsammans.
Stämmer ovanstående in på dig? Då är du rätt person och vi ser fram emot att läsa din ansökan och att få träffa dig.
Varmt välkommen att skicka in CV och ansökningsbrev till work@ostraskolan.nu
Intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan omgående. Tjänsten påbörjas den 23 februari.
Östra skolan är en F-9 skola med 260 elever. Våra fokusområden är Läsning och EQ och vårt ledord är tillsammans. Vi som arbetar på Östra är engagerade, vi finns där för våra elever, hjälper dem att bli den bästa versionen av dem själva, undervisar dem, coachar dem, stöttar dem och vi värnar om omtanke, trygghet och kunskap.
Östra skolan öppnade 2019 och tillhör den lokala koncernen CIS Kalmar AB där Södra skolan, Västra skolan, CIS Internationella och förskolorna Västanvind och Sunnanvind ingår. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: work@ostraskolan.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cis Kalmar AB
(org.nr 556589-6213)
Åkervägen 2, Färjestaden (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Östra skolan Kontakt
Jessica Svärdh jessica.svardh@ostraskolan.nu 0766218888 Jobbnummer
9702812