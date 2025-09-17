Lärare i särskild undervisningsgrupp
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Boden Visa alla grundskollärarjobb i Boden
2025-09-17
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen i Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Stureskolan är en 7-9 skola belägen i centrala Boden med cirka 360 elever. På skolan finns en förberedelseklass för nyanlända elever, anpassad grundskola samt en internationell skola ISB (International School of Boden).
Stureskolan är organiserad i fyra arbetslag som har varsin specialpedagog tillika arbetslagsledare knuten till sig. Skolan har ett väl utvecklat lokalt elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. Skolan har även ett trygghetsteam bestående av två trygghetssamordnare och flera trygghetsresurser som arbetar aktivt för att skapa relationer och trygghet under rasterna i skolans korridorer och i vårt elevfik.
Stureskolans fokusområden är högre måluppfyllelse, öka elevernas närvaro, utveckla elevernas läs och skrivförmåga i skolans samtliga ämnen. Vi fortsätter även att utveckla och förbättra undervisningen kontinuerligt i vårt arbete med BUUS (Boden utvecklar undervisningen systematiskt).
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng! För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Vi söker dig som kan undervisa i en särskild undervisningsgrupp i årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift, både enskilt eller till en grupp elever. Du har även rollen som kontaktlärare för ett mindre antal elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.Kvalifikationer
Vi söker främst en behörig och legitimerad lärare. Vi vill att du är öppen för ett varierande arbetssätt, samverkan och skolutveckling. I övrigt har du goda pedagogiska insikter och är väl förtrogen med skolans styrdokument och systematiska kvalitetsarbete.
Din pedagogiska och sociala förmåga gör att du har lätt att skapa kontakt med människor och du är därför även duktig på att förmedla ditt kunnande till våra elever. Du har god vana att arbeta med dator som verktyg i pedagogisk verksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278624". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767) Arbetsplats
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor Stureskolan
Annelie Ludvig 0921-62439 Jobbnummer
9514041