Lärare i NO och teknik åk 7-9
2026-01-29
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ovanåkers Kommun i Ovanåker
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Vi som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att ge barn, ungdomar och vuxna en trygg skolgång fylld av lärande!
Alftaskolan 7-9 söker en ny kollega.
Tjänsten är på 100% och innebär undervisning i NO och Teknik i åk 7-9 samt mentorskap.
Du är behörig lärare i NO-ämnena och teknik med stor förmåga att möta varje enskild elev med passion och engagemang. Du är en tydlig ledare i klassrummet och förstår vikten av att undervisning ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder. Du är prestigelös och nyfiken, och delar gärna med dig av dina kunskaper till dina medarbetare. Kvalifikationer
Legitimerad lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.Anställningsvillkor
Heltid och månadslön
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tillämpar ett löpande urval under
rekryteringsprocessen. Om du är intresserad av tjänsten rekommenderar vi därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.Tillträde
Så snart som möjligt enligt överenskommelse, alternativt till höstterminen 2026.
Före en anställning hos oss kommer du behöva visa upp ett giltigt utdrag från belastningsregistret för arbete inom skola, fritids eller förskola. Utdraget är kostnadsfritt att beställa på polisen.se och det kan ta upp till två veckor att få hem.
Ovanåkers kommun kan erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.
Välkommen till oss- och välkommen med din ansökan!
Ovanåkers kommun är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Edsbyn och Alfta är de största orterna och här finns det mesta för dig som gillar en aktiv fritid men även för dig som gillar lugn och ro.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Ovanåkers kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
