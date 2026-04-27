Lärare i matematik & NO.
Lärare i matematik och NO-ämnen, åk 7-9
Vi söker en engagerad och trygg lärare som brinner för att göra matematik och naturvetenskap spännande. Du vill vara med och skapa en stimulerande, strukturerad och inkluderande lärmiljö där teori möter praktik.Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Som lärare i matematik och NO (biologi, fysik och kemi) ansvarar du för undervisningen i årskurs 7-9. Din roll innebär att du planerar och genomför en undervisning som vilar på vetenskaplig grund, där du varvar teoretiska genomgångar med laborativa inslag och systematiska undersökningar.
Du arbetar för att stärka elevernas analytiska förmåga och deras förmåga att använda matematiska metoder för att lösa problem och förstå sin omvärld. Tjänsten innebär ett nära samarbete med kollegor och ett aktivt deltagande i skolans kvalitetsarbete. I tjänsten ingår även mentorskap för en klass.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare i matematik och NO-ämnen för grundskolans senare år.
Har ett tryggt och tydligt klassrumsledarskap med fokus på att skapa studiero.
Arbetar med hög grad av struktur och förutsägbarhet, vilket är centralt för att eleverna ska behärska abstrakta begrepp.
Har ett professionellt förhållningssätt till bedömning, där du väver in formativa metoder för att synliggöra elevernas progression mot kunskapskraven.
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och vill bidra till ett inspirerande arbetsklimat.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning (100%) med 6 månaders provanställning. Tillträde HT 2026. Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
174 62 SUNDBYBERG Arbetsplats
Noblaskolan Kontakt
Rekryterare
Ida Åström ida.astrom@noblaskolan.se Jobbnummer
9877190