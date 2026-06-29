Lärare i hem- och konsumentkunskap
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Grundskollärarjobb / Enköping Visa alla grundskollärarjobb i Enköping
2026-06-29
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skola. Vi bistår huvudmän och skolledare i hela Sverige med bemanning & rekrytering av all skolpersonal – från förskola till yrkeshögskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt – att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk och god lokal kännedom. För dig som söker skolpersonal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda kompetenslösningar genom elevhälsan eller senior advisor.
Alla våra konsulter erbjuds gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag med ISO-certifierade processer.
Är du nyfiken, slå en signal eller starta en jobbevakning via www.pedagogjobb.nu
Titta in på: www.clockworkpersonal.se/skolbemanningochrekrytering
och läs mer hur vi stödjer huvudmän i hela Sverige med kompetens mot skola.Om företaget
Om skolan
Fristående grundskola i Enköping.Arbetsuppgifter
Inför höstterminen söker vi en hem- och konsumentkunskapslärare för heltidsanställning på en fristående grundskola i Enköping. Är du legitimerad och behörig lärare i hem- och konsumentkunskap finns möjlighet till en tillsvidareanställning hos skolan, annars blir det aktuellt med en visstidsanställning under ett års period.
Som lärare i hem- och konsumentkunskap ingår planering, undervisning samt efterarbete. I rollen ingår även utvärdering och utveckling av undervisningen i enlighet med läroplanen och gällande styrdokument.Profil
Vi söker dig som antingen är legitimerad och behörig lärare i hem- och konsumentkunskap, men vill gärna även komma i kontakt med dig som har tidigare erfarenhet som obehörig lärare alternativt har god erfarenhet av ämnet i kombination med en god pedagogisk förmåga. Du har god kunskap om skolans styrdokument och grundskolans läroplan samt behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Vi ser att du har elevernas och barnens lärande i fokus och att du arbetar för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vidare tror vi att du har ett lösningsorienterat mindset och ett förhållningsätt där allt är möjligt. Du är inspirerande och stödjande på alla plan och verkar för en god arbetsmiljö på din arbetsplats. Har du ytterligare behörigheter eller erfarenhet av att arbeta med barn eller ungdomar är det meriterande.Så ansöker du
Ansök idag! Vi går igenom ansökningar löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, vi svarar så fort vi kan under semesterperioden.
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Få förslag på tjänster som passar dig i hela Sverige:www.pedagogjobb.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Port Anders gata 9 (visa karta
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722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Clockwork Bemanning & Rekrytering Kontakt
Nedim Oruc nedim.oruc@clwork.se Jobbnummer
9983993