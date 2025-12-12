Lärare i Hem & Konsumentkunskap
Järvaskolan AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järvaskolan AB i Stockholm
Vi söker legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap på 60%
Vi erbjuder dig att:
vara en del av ett team med engagerade pedagoger och visionärer som tillsammans driver en unik skola
utmana normer och ideal och ta ett större ansvar för elevers utveckling och framtidsmöjligheter
arbeta nära och tillsammans med elevernas föräldrar och skolans samarbetspartners i civilsamhället och arbetslivet
Bakgrundsbeskrivning
Järvaskolan är en högstadieskola där personalen genom sitt ledarskap och sin passion för ungas utveckling arbetar för att motivera och inspirera dem att nå nya höjder. Förutom skolans personal är personer från näringslivet, offentlig sektor och ideella organisationer viktiga i skolans förebildsarbete.
En stark känsla av gemenskap, förtroende och vilja genomsyrar hela verksamheten, både bland personal, elever och deras familjer.
Vi har identifierat fyra framgångsfaktorer för vår skola:
Stark gemenskap som ger mod
Höga förväntningar och tydliga krav
Nära samverkan med företag och civilsamhälle
Personlig utveckling Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet i hem- och konsumentkunskap.
Meriterande är om du:
gör din undervisning praktisk, stimulerande och relevant för elevernas vardag
samarbetar med andra lärare och externa aktörer för att skapa projekt som utvecklar elevernas konsumtionsmedvetenhet och livskunskaper
har höga förväntningar, starkt engagemang och ett professionellt förhållningssätt i ditt ledarskap
Formalia
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60 % med start januari 2026
Sök snarast - vi behandlar ansökningar löpande.
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järvaskolan AB
(org.nr 556957-2315), http://http://www.jarvaskolan.se Arbetsplats
Järvaskolan Kontakt
Helya Riazat helya.riazat@jarvaskolan.se +46735735177 Jobbnummer
9641149