Lärare i fritidshem, Tomtebogård skola
2025-10-09
Tomtebogård består av förskola med fyra avdelningar och skola F-3.
Tomtebogård finns på Tomtebo i Umeås östra del, nära naturen vid Nydalasjöns strand. Här leker och lär drygt 245 elever i skolan och 70 barn i förskolan. Enheterna har ett naturligt och nära samarbete mellan lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare där lärande för hållbar utveckling är en central del av undervisningen. Tomtebogård skola är en av Umeå kommuns övningsskolor vilket innebär att man under läsåret tar emot lärarstudenter på deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Se hur det ser ut hos oss här!
Nu söker vi en lärare i fritidshem som vill bidra med en meningsfull och trygg vardag för våra elever!
Anställningsinformation
Anställningen avser ett vikariat, heltid, med planerad start snarast enligt överenskommelse till och med 2025-12-19.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du att arbeta på fritidshemmet och i samverkan med övriga lärargrupper och resurspedagoger i skola och förskoleklass. Du planerar systematiskt, dokumenterar, genomför och följer upp elevernas behov och framsteg för att säkerställa en verksamhet som stödjer elevernas utveckling och lärande i enlighet med läroplanen för fritidshemmet, där hållbarhetsfrågor har en självklar plats.
Om dig
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, har förmåga att variera undervisning och aktiviteter utifrån elevers behov. Du är en trygg vuxen och en god förebild som har förmåga att knyta an till eleverna, se varje individ och skapa en god lärmiljö. Du motiverar eleverna genom att låta dem vara delaktiga och komma med egna förslag. Du har en god samarbetsförmåga med kollegor och externa parter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Utbildad lärare i fritidshem, alternativt utbildad förskollärare
Lärarlegitimation/ansökt om lärarlegitimation
Erfarenhet av arbete inom fritidshem
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete med barn i låg- och mellanstadiet
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
