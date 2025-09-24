Lärare i fritidshem till Tunaskolan f-3
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Tunaskolan F-9, belägen på området Tuna mitt emellan Mjölkudden och Notviken har ett av Luleås större upptagningsområden. Skolan har från ht 25 ca 600 grundskoleelever, ca 200 av dessa går även på vår fritidshemsverksamhet. Inne i Tunaskolan bedriver också anpassad grundskola, med ca 130 elever, sin verksamhet vilket innebär att vi inom vår skola får möjligheter att samverka med varandra. Skolan är självförsörjande vad gäller lokaler vilket gör att vi slipper resor till andra skolor då eleverna ska ha de praktiskt-estetiska ämnena. Skolan har totalrenoverats under några år vilket innebär att klassrum och inventarier håller hög standard.
På området har vi vidare goda kontakter med andra aktörer så som Notvikens IK, Kyrkan, SPF samt Hyresgästföreningen. Skolan kan även nyttja Notvikens IKs hela idrottsanläggning som är anknuten till skolområdet genom en tunnel under Mjölkuddsvägen. Likaså finns närhet till egen utomhusrink eller Coop Norrbotten arena under vinterhalvåret. Tunaskolans centrala läge gör att skolans elever har lätt att nå evenemang som anordnas i centrum eller på universitetsområdet, något som också förvaltas väl av våra skickliga pedagoger. Trots sitt centrala läge har Tunaskolan även närheten till naturen och vattnet vilket i sin tur ger stora möjligheter till variation i undervisningen.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att arbeta i elevgrupp under skoltid och på fritids före samt efter skoldagen.
Ditt ansvar finns i ditt arbete med elevgrupp och att bedriva fritidshemsverksamhet. Du kommer att planera och följa upp verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag.
Rastaktiviteter kommer att ingå i ditt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker efter dig som är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem och som är insatt i fritidshemmets läroplan. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom fritidsverksamhet eller skola.
Som person krävs det att du är strukturerad och organiserar, planerar och slutför ditt arbete väl. För att lyckas i rollen krävs det att du har förmåga att möta olika elevers behov, att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor samt att du värdesätter samarbete och strävar efter gemensam framgång. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
