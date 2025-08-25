Lärare i fritidshem till Torpaskolan
Göteborgs kommun / Pedagogjobb / Göteborg Visa alla pedagogjobb i Göteborg
2025-08-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad lärare i fritidshem för arbete i våra fritidshem för åk F-3.
I rollen kommer du vara ett pedagogiskt stöd i klass under delar av skoldagen. Du ingår i ett av skolans arbetslag och tillsammans ansvarar ni för att planera, dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas utveckling. Arbetet innebär även samarbete med övriga pedagoger/personal, elevhälsan, vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete och du utvecklar ständigt din undervisning. Hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du tillsammans med dina kollegor skapar förutsättningar för elevers kunskapsutveckling och att nå läro- och kursplanernas mål.
Torpaskolan har ca 500 elever från förskoleklass till årskurs 9, fyra fritidshemsavdelningar och har idag runt 60 medarbetare. Torpaskolan ligger med närhet till Delsjöområdet. Vårt mål är att tillsammans med dig utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. I vårt dagliga möte med elever, vårdnadshavare och kollegor vilar vi på våra kärnvärden: glädje, ansvar och stolthet som en gemensam grund för samarbete och utveckling.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Du har även lång erfarenhet av arbete i fritidshem, till exempel av arbetsuppgifter kring planering och schemaläggning av verksamheten. Vidare är du väl insatt i skolans styrdokument.
Meriterande
Vana att ansvara för och driva insatser på skolan samt leda undervisningsutveckling både på skolan och externt.
Personliga kompetenser
Du har ett inkluderande synsätt samt en förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst kan tillgodoses. Du ser utvecklingsarbete som en självklar del i jobbet och vill samarbeta med skolans övriga pedagoger. Du är mål- och resultatinriktad och genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer. Du har förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda. Du är idérik och stimuleras av utmaningar, är flexibel och har lätt för att samarbeta.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CC273975". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Bitr. Rektor
Shimah Hussaini 031-3674058 Jobbnummer
9474100