Lärare i fritidshem till Skarphagsskolan
2025-09-18
Är du en engagerad lärare i fritidshem som sätter eleven i fokus? Brinner du för barns lärande? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Skarphagsskolan är en kommunal grundskola och anpassad grundskola med undervisning i årskurserna F-6. Vi har också ett fritidshem med tre avdelningar. Skolan har ljusa lokaler och är belägen i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping. Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en utbildning av hög kvalitet och en bra start i livet.
Vi arbetar utifrån en salutogen elevsyn och bygger tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Som en medarbetare hos oss behöver man dela vår elevsyn samt se möjligheter framför hinder.
Nu söker vi efter en engagerad lärare i fritidshem som vill bli en del av vårt team!
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att du arbetar inom fritidshemmet där du tillsammans med kollegor driver planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.
Du bidrar med ett engagemang och kreativitet, samt att komma med tankar och idéer för hur fritidshemmets verksamhet ska skapa meningsfulla aktiviteter och återhämtning för våra barn.
Under skoldagen arbetar du mestadels i klass tillsammans med klasslärare. Innehållet i uppdraget under skoltid varierar utifrån behov samt behörighet.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem, har du behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen ser vi det som positivt. Vi ser även att du har erfarenhet av arbete i fritidshem samt ett genuint engagemang för barns utveckling, både kunskapsmässigt och socialt.
Som person är trygg och lyhörd med förmåga att skapa positiva och tillitsfulla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har en god pedagogiskt förmåga där du anpassar ditt bemötande utifrån individ och situation.
Du har ett coachande ledarskap där du ger positiv feedback men även är tydlig i att sätta gränser när detta behövs. Då vi jobbar med barn och är en levande verksamhet ser vi att du känner dig bekväm med ändringar som kan ske under arbetsdagens gång samt har förmågan att bibehålla ett lugnt och positivt sätt även vid stressiga situationer.
Som en medarbetare hos oss behöver du dela vår elevsyn samt se möjligheter framför hinder. Meriterande är om du också har behörighet i praktisk-estetiska ämnen.
Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 28 september
Kontakt: Biträdande rektor Helen Bergström 011-153187
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
