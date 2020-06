Lärare i fritidshem till Munkebergsskolan - Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 - Förskollärarjobb i Luleå

Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 / Förskollärarjobb / Luleå2020-06-17Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.Munkebergsskolan har elever från förskoleklass till och med årskurs 3 och med två fritidshem. Skolan är belägen på Mjölkudden, ca 2 km från Luleå centrum. Fr o m våren 2020 har vi flyttat in i nyrenoverade fräscha lokaler belägna i Tunaskolan. Vi har en fantastisk utemiljö, nära till den vackra naturen och vattnet vid Lule älv. Tunavallen ligger bredvid skolan. Området har blandad bebyggelse, mestadels från 60- och 70-talet.2020-06-17Tjänsten som lärare i fritidshem vid Munkebergsskolan innebär att arbeta i klass/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Som lärare i fritidshem har du ansvar för att bedriva fritidshemsverksamhet vilket innebär att planera, utveckla samt göra uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och självständighet. Eleverna erbjuds en meningsfull fritid, som stödjer dem i sin utveckling och uppmuntrar dem att ta egna initiativ.Du har lärarlegitimation med behörighet för fritidshem. Även personer med annan pedagogisk högskoleutbildning kan komma ifråga för tjänsten. Det är önskvärt med tidigare erfarenhet av arbete inom fritidsverksamhet eller skola och förskola samt att du är insatt i fritidshemmets läroplan. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter, du lägger stor vikt vid kvalité och tycker om att samarbeta och skapa goda relationer med både barn och vuxna. Att ge en god service är något som känns naturligt för dig och är alltid något som du strävar efter.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta.Om du erhåller tjänsten måste du lämna ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.Tips!Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommunAlla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobbVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: 2020-08-17 eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-07-01Luleå kommun, Buf Verksamhet F-65268764