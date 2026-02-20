Lärare i fritidshem till Måttsundsskolan
2026-02-20
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Måttsundsskolans fritidshem är en plats där lek, lärande och gemenskap går hand i hand! Skolan är en F6-skola med ca 90 elever som ligger naturskönt mellan havet och bergen, cirka 15 km söder om Luleå. Här får du arbeta i en inspirerande och unik utemiljö med skidspår, kullar och skog samt tillgång till en egen isrink och sporthall under fritidstid.
Hos oss är sammanhållning nyckeln vi arbetar tillsammans för att varje barns hela skoldag ska bli både meningsfull och utvecklande. Vi har cirka 70 inskrivna elever på fritids och arbetar aktivt med faddergrupper där de äldre barnen stöttar de yngre. På Måttsundsskolan är alla barn allas ansvar, och vi tror på att en liten skola skapar stora barn.
Vill du bli en del av vårt engagerade team och spela en viktig roll i barnens utveckling? Välkommen till oss på Måttsundsskolans fritidshem!Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
När en av våra fritidspedagoger går i pension söker vi en engagerad lärare i fritidshem. Hos oss har du stora möjligheter att bidra till en utveckling av fritidsverksamheten. På Måttsundsskolan arbetar vi med att skapa en bra verksamhet för samtliga våra elever. Alla våra elever ska ha lust och glädje inför sitt lärande och de ska trivas, utvecklas och känna sig trygga i sin skolmiljö.
Tjänsten som lärare i fritidshem på Måttsundsskolan innebär att arbeta i elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Rastaktiviteter kan ingå i uppdraget. Tjänsten innebär ansvar för att bedriva fritidshemsverksamhet vilket innebär att planera samt göra uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag.
Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och självständighet. Eleverna erbjuds en meningsfull fritid, som stödjer dem i sin utveckling och uppmuntrar dem att ta egna initiativ.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för fritidshem. Även personer med annan högskoleutbildning i kombination med erfarenhet av arbete i skolmiljö kan komma i fråga för tjänsten. Det är önskvärt och meriterande med tidigare erfarenhet av arbete inom fritidsverksamhet eller skola samt att du är insatt i fritidshemmets läroplan.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du lägger stor vikt vid kvalité och tycker om att samarbeta och skapa goda relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Att ge en god service är något som känns naturligt för dig och det är något du alltid strävar efter.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du behöva visa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
