Lärare i fritidshem till Lejonskolan
Hässleholms kommun / Pedagogjobb / Hässleholm Visa alla pedagogjobb i Hässleholm
2026-01-09
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Det här erbjuder vi
Hos oss får du arbeta i ett engagerat och sammanhållet team där barnens utveckling, trygghet och glädje står i centrum.
I rollen arbetar du pedagogiskt i barngrupp på fritidshemmet och fungerar även som resurs i skolan.
Du bidrar till att skapa meningsfulla och stimulerande fritidsaktiviteter som främjar barnens sociala utveckling, kreativitet och självständighet. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvecklar du fritidshemmets verksamhet, alltid med barnens bästa i fokus.
Tjänsten är ett vikariat på 60 %.
Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg, trivsam och inkluderande miljö - både för elever och för personal - och söker dig som delar vårt engagemang och vår värdegrund.
Vem är du?
Vi söker dig som har pedagogisk examen med inriktning fritidshem samt lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem. Har du tidigare erfarenhet av arbete i fritidshem ser vi det som meriterande.
Som person är du engagerad, lyhörd och har ett genuint intresse för barns lärande och utveckling. Du trivs med att samarbeta, tar ansvar för verksamheten och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat.
Du har god IT-vana och en trygg kommunikation i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor. Publiceringsdatum2026-01-09Övrig information
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Till Sösdala finns goda tågförbindelser och skolan ligger på promenadavstånd från stationen. På Lejonskolan arbetar vi för trygghet, trivsel och kunskap och erbjuder en verksamhet där barnens utveckling står i centrum och där vuxna är goda förebilder.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Lejonskolan Kontakt
Håkan Andersson 0451-267902 Jobbnummer
9674845