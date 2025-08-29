Lärare i fritidshem till Kunskapsskolan Borås
2025-08-29
Vi ser fram emot din ansökan!
Kunskapsskolan i Sverige driver grund- och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Kunskapsskolans första skolor startade år 2000 och idag går det drygt 14 500 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna.
Kunskapsskolan Borås öppnade 2008 och ligger på före detta regementsområdet i Borås. Vi bedriver verksamhet i två olika byggnader, en anpassad för förskoleklass till årskurs 3 och den andra anpassad för mellan- och högstadiet.Det är en kort promenad mellan byggnaderna. Elever som börjar hos oss i förskoleklass eller på lågstadiet kommer kunna fortsätta att vara elev hos oss ända till årskurs 9.
Kunskapsskolan Borås söker lärare i fritidshem till vår förskoleklass - åk 3-verksamhet
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan fritidslärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs yrkesskickliga fritidslärare med ett stort engagemang för eleven.
Läs mer om vår verksamhet och hur vi arbetar i årskurs F-3:https://www.kunskapsskolan.se/skolor/boras/om-skolan/forskoleklass-till-arskurs-3Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vi söker lärare i fritidshem (fritidslärare) för årskurserna F-3. I ditt uppdrag kommer du ansvara för fritidsverksamhet samt till viss del vara resurs i skolverksamheten. Kunskapsskolans arbetssätt knyter ihop elevens skoldag medfritidsdagen på ett sätt som skapar en röd tråd och gör att du kommer samarbeta med både andra fritidslärare och lärare.
Vi arbetar fokuserat med relationen till eleverna vilket gör att mycket tid läggs på att skapa en tillitsfull och professionell relation med varje elev.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt i arbetslag och ämneslag att planera arbetet. Öppenheten i medarbetargruppen är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
ARBETSPLATSEN
Kunskapsskolan Borås är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har idag cirka 700 elever. Skolan startade 2008 och ligger på före detta regementsområdet i Borås. I augusti 2021 utökade vi vår verksamhet med årskurs F-3 i närliggande lokaler.F-3-verksamheten innefattar ca 190 elever.
Vi har en hög andel behöriga lärare i fritidshem vilket skapar god förståelse för uppdraget och en tydlig pedagogisk drivkraft i verksamheten.
Kunskapsskolan Borås erbjuder dig en arbetsplats med god stämningoch en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans. Känner du att du skulle vilja bli en i vårt gäng? Välkommen med din ansökan!
KVALIFIKATIONER SOM ÄR MERITERANDE
Vi ser gärna att du som sökande är legitimerad
Du är väl förtrogen med gällande läroplan och styrdokument.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av fritidsverksamhet i årskurserna F-3.
Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och föräldrar och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang och din pedagogiska kompetens. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende och en god relation hos eleverna.Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidare
HeltidKontakt
Rektor Björn Nyman, mobiltelefon 0733-229905,bjorn.nyman@kunskapsskolan.se
Biträdande rektor F-åk 6 Krister Nygren, mobiltelefon 0733-137171,krister.nygren@kunskapsskolan.se
Ansökan sker via länk nedan senast den 7 september 2025.
Observera att vi intervjuar löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret.
Blankett finns påRikspolisstyrelsens webbplats.
Vid en eventuell anställningsintervju kom ihåg att ta med kopia av utdrag från belastningsregistret samt intyg och betyg.Kontorsadress
Muhls väg 6, Borås
