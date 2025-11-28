Lärare i fritidshem till Centrumskolan
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Växjö Visa alla pedagogjobb i Växjö
2025-11-28
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-11-28Arbetsuppgifter
På Centrumskolan arbetar vi med ett språkutvecklande arbetssätt som kännetecknas av höga förväntningar på alla elever men också av stödjande/kompensatorisk för att alla elever ska kunna utvecklas i sitt lärande så långt som möjligt. Undervisningen präglas av förståelse för flerspråklighet och mångfald.
Har du en stark vilja att förändra och utveckla vårt fritidshem är du den vi söker!
Som utbildad lärare i fritidshem/fritidspedagog är du med och leder och utvecklar fritidshemmets verksamhet. Du behöver därför både tycka om att utveckla och leda verksamhet samt ha ett nyfiket förhållningssätt till ditt uppdrag. Arbetet med planering och utvärdering i fritidshemmet sker systematiskt utifrån läroplaner och elevernas intressen och behov. På Centrumskolan jobbar du i arbetslag och därför söker vi dig som är intresserad av att delta, bidra och utvecklas genom ett kollegialt lärande. Vi ser att du som söker tjänsterna gärna har erfarenhet av att arbeta i fritidshemmet. På Centrumskolan har vi ett förhållandevis litet fritidshem med ca 80 inskrivna barn fördelade på två avdelningar.Kvalifikationer
Du som söker har examen/är legitimerad lärare i fritidshem. Som lärare i fritidshem arbetar du tillsammans med kollegor utifrån gällande styrdokument mot verksamhetens mål. Du har en förmåga att engagera barn och unga att vilja utvecklas. Du utformar verksamhet som är varierad och lustfylld. Du är en tydlig ledare som förmedlar värme, trygghet och ser elevers olikheter som en tillgång.
Du tycker att det är viktigt att bygga goda relationer till så väl eleverna som deras vårdnadshavare. Samarbetet med vårdnadshavarna är prioriterat för att eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Du dokumenterar elevernas utveckling och håller elever och vårdnadshavare kontinuerligt informerade.
Vi ser att du kan arbeta självständigt men också att du samarbetar med kollegor och skolledning för att utveckla verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 385/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Jasmina Velic jasmina.velic@vaxjo.se 0470-41651 Jobbnummer
9619242