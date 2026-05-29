Lärare i fritidshem med utvecklingsansvar
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:
Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.
Vara med och utveckla skolans fritidsverksamhet tillsammans med övrig personal på fritids.
Arbetsplatsbeskrivning
Vill du arbeta tillsammans med nyfikna elever, engagerade kollegor och skolledning?
I så fall är du välkommen till oss på Loviselundsskolan. Vi är en interkulturell F-6 skola, inklusive grundsärskola med ca 350 elever. Skolan ligger omgiven av fina naturområden och nära tunnelbanan i Hässelby Gård.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en grundlärare mot fritidshem och som är van att arbeta och utveckla verksamheten på fritidshemmet. I din tjänst ingår det att fortsätta att utveckla fritidshemmen. Du kommer att arbeta tillsammans med pedagoger och genomföra fritidspedagogiska pass under skoldagen. På eftermiddagstid övergår verksamheten till fritidshemsverksamhet. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni målfokuserat med planering, genomförande, uppföljning, utvärdering samt dokumentation. Vi söker dig som har ett stort engagemang för pedagogik, samarbete och utveckling så att eleverna når sin fulla potential.
Du ska tillsammans med övriga pedagoger planera, genomföra och utveckla fritidshemsverksamheten utifrån styrdokumenten.
Undervisningen inom ramen för elevernas hela skoldag ska präglas av ett språkutvecklande arbetssätt.
Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavare är du engagerad, elevfokuserad och serviceinriktad.
Du ser värdet i elevernas rörelse under skoldagen både under klassrumstid och fritidstid, samt är bekväm i att undervisa inomhus och utomhus.
Du ansvarar för att driva fritidshems utveckling tillsammans med andra lärare mot fritidshem/pedagoger på skolan.
Stödja elevernas sociala utveckling och lärande.
Tillsammans med vår fina personalgrupp erbjuds du en stimulerande tjänst där vi värdesätter det professionella lärandet. Gemensamt utformar vi en trygg och stimulerande dag med elevernas bästa i fokus.
Du kommer i rollen som lärare i fritidshem bidra till att eleverna ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Detta för att de, utifrån sina egna förutsättningar, ska kunna utvecklas så långt som möjligt.
I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen på fritidshemmet tillsammans med dina kollegor. Du ansvarar för att generella och extra anpassningar finns och genomförs och utvärderas för de elever som har behov av det.
Genom att identifiera och tillvarata alla tecken på framsteg underlättas individanpassningen och du ser till att de mest effektiva metoderna används för att varje elev ska lyckas.
Med ditt lösningsfokuserade förhållningssätt har du en positiv inställning och ser det som ditt ansvar att skapa goda och hållbara relationer med eleverna och deras vårdnadshavare samt med kollegor och skolledning.
Du är en god förebild, gillar struktur, är full av idéer, och ser varje interaktion med eleverna som en möjlighet.
Du har en god samarbetsförmåga, är initiativrik och ser till helheten för varje elev. Du vet hur man på bästa sätt anpassar undervisningen på fritidshemmet för att tillhandahålla en god inlärningsmiljö och bygga på det framgångsrika i varje elev.
Kvalifikationer
Du brinner för att arbeta med utveckling av fritidshem.
Det syns tydligt i ditt arbete att du har fokus på målen och att ditt arbete bygger på analys av resultat.
Du arbetar bra i team men kan också ta egna initiativ till aktiviteter.
Du har stor kunskap om hur människor tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar och kan anpassa ditt arbete utifrån det.
Du värderar elevinflytande högt.
Du är utåtriktad och social, skapar kontakter och underhåller relationer.
Du skiljer på det personliga och det professionella, förhåller dig på ett sätt som är anpassat efter situationen.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper. Tveka inte att skicka in din ansökan omgående då vi kommer att påbörja rekryteringen under pågående annonsering.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
