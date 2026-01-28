Lärare i förskoleklass, Björksätraskolan F-3
Sandvikens kommun, Grundskola / Förskollärarjobb / Sandviken Visa alla förskollärarjobb i Sandviken
2026-01-28
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Grundskola i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.
Björksätraskolan - En skola för alla!
Björksätraskolan är mångkulturell F-9 skola i stadsdelen Björksätra i Sandviken. Du tar dig lätt hit med allmänna kommunikationer. Vi har närhet till skog och natur som vi har möjlighet att använda i vår undervisning. I skolans närhet finns även tillgång till flera idrottsanläggningar som används flitigt. Under läsåret 2025/2026 har vi ca 300 elever i åk F-6. Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer för åk F-6. Vi är stolta över att ha en inspirerande kollegial miljö med bland annat ett flertal förstelärare inom olika ämnesområden. Det innebär för dig som medarbetare på Björksätraskolan att det finns goda framtida utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Just nu söker vi en F-3-lärare för tjänst i förskoleklass.
Arbetet i förskoleklass lägger grunden för elevernas fortsatta skolgång och utveckling. Hos oss kommer du till ett samarbetande sammanhang med en stark teamkänsla vilket är viktigt för att brygga mellan förskola, förskoleklass och grundskolan. Vi arbetar riktat med fonologisk medvetenhet via Bornholmsmodellen, vilket innebär att du som medarbetare erbjuds fortbildning, för att du som medarbetare ska känna dig trygg och att detta ska bli en naturlig del i ditt arbetssätt. Lärande via lek, så som matematiskt tänkande, är en viktig del av vårt uppdrag. Vi arbetar även med att utveckla våra elevers förmågor i lek och samspel.
Som anställd i förskoleklass hos oss, innebär det att du är ansvarig för undervisningen av våra förskoleklasselever under deras obligatoriska skoltid samt tjänstgör under fritids på eftermiddagarna.
Vi söker dig som:
• tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
• tar ansvar för din uppgifter.
• har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Ser möjligheterna i förändringar.
• är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.
• arbetar mot mål och fokuserar på resultat.
• skapar kontakter och underhåller relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Har god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och har olika förutsättningar. God förmåga att anpassa din undervisning utifrån elevernas kunskapsläge.
• ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Arbetet innebär 40h arbetsvecka.Kvalifikationer
F-3 lärarexamen med lärarlegitimation.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i förskoleklass och grundskolans tidiga år.
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och din erfarenhet.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se.
ÖVRIGT
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/37". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Johanna Fröjd Nornholm johanna.frojd.nornholm@edu.sandviken.se 026-24 07 75 Jobbnummer
9709458