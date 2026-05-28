Lärare i bild
Med kunskap, hälsosamma vanor och sunda värderingar ska barn och elever rustas inför mötet med den stora världen, en värld som växer ihop, digitaliseras och som fungerar i harmoni med naturen. Genom evidensbaserad pedagogik, en mångfald av erbjudanden och en välorganiserad verksamhet vill Tellusskolan bidra till nästa generations välbefinnande, kunnande och samarbetsförmåga.
Bildlärare och lärare i hem- och konsumentkunskap till Robinson Valsjön
Robinson Valsjön, Åkersberga
Omfattning: 20 %Anställningsform: TillsvidareanställningTillträde: Augusti 2026Kommun: Österåker - Åkersberga
Om Robinson Valsjön
Robinson Valsjön är en F-6-skola i natursköna Åkersberga. Skolan öppnade hösten 2022 och till hösten 2026 har vi elever i årskurserna F-5 med cirka 110 elever totalt. Skolbyggnaden är ny och ligger inbäddad i området kring Valsjön - en plats som inspirerar till både lärande och välmående.
På Robinson arbetar vi med upplevelsebaserat och ämnesintegrerat lärande. Vi tror att långsiktigt lärande bygger på att elever får uppleva, utforska och vara delaktiga. För våra yngre elever är naturen en självklar plats för undervisning, medan de äldre eleverna får upptäcka samhället och dess funktioner.
Vill du inspirera elever att uttrycka sig kreativt, utveckla sitt bildspråk och samtidigt ge dem grundläggande kunskaper för vardagslivet? Vill du arbeta i en skola där delaktighet, samarbete och kreativitet är en självklar del av vardagen? Då kanske du är vår nya kollega!
Om uppdraget
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet i bild och gärna även hem- och konsumentkunskap, som vill vara med och utveckla undervisningen hos oss. Tjänsten är en kombinerad tjänst där bild utgör cirka 15 % och hem- och konsumentkunskap cirka 5 %.
Som bildlärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning i ämnet bild enligt gällande läroplan. Du hjälper eleverna att utveckla sina kunskaper inom exempelvis teckning, måleri, formgivning, digital bild, bildanalys och kreativt skapande.
I hem- och konsumentkunskap ansvarar du för undervisning där eleverna får utveckla grundläggande kunskaper om mat, måltider, hälsa, ekonomi, konsumtion och hållbarhet. Du skapar praktiska och meningsfulla lärsituationer där eleverna får koppla kunskap till vardag, ansvarstagande och hållbara val.
Hos oss är klassrummet bara en av flera platser där lärandet kan ske. Vi ser gärna att naturen, närmiljön och elevernas egna erfarenheter blir en naturlig del av undervisningen. Du bidrar till vårt upplevelsebaserade och ämnesintegrerade arbetssätt och arbetar gärna tematiskt tillsammans med kollegor, där bild och hem- och konsumentkunskap kan kopplas till exempelvis natur, samhälle, språk, hälsa, hållbarhet och skapande.
En viktig del av rollen är att skapa en trygg, inkluderande och inspirerande lärmiljö där elever vågar prova, uttrycka sig, samarbeta, reflektera och utvecklas. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor i arbetslag.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare med behörighet i bild
Är legitimerad lärare hem- och konsumentkunskap
Är kreativ, tydlig och engagerad i din undervisning
Har god förmåga att möta elever med olika behov
Kan skapa struktur, arbetsro och trygghet i klassrummet
Du är ansvarstagande, har lätt för att samarbeta och är lyhörd i mötet med både elever och kollegor.
Meriterande
Behörighet i både bild och hem- och konsumentkunskap
Erfarenhet av upplevelsebaserat och ämnesintegrerat arbete
Erfarenhet av utomhuspedagogik eller arbete där natur och närmiljö används som inspiration i undervisningen
Vana att arbeta i en mindre skola med nära samarbete mellan kollegorPubliceringsdatum2026-05-28Så ansöker du
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Elin Buchar, elin.buchar@tellusskolan.se
, 070-4455452.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tellusskolan AB
(org.nr 556808-6085)
Åkerhielms Väg 2 (visa karta
)
184 62 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Tellusskolan Kontakt
Rekryterare
Elin Buchar elin.buchar@tellusbarn.se Jobbnummer
9934987