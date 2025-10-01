Lärare bild samt lärare inom fritidshemmet
2025-10-01
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Beskrivning av verksamheten
Jenningsskolan är en arbetsplats med en hög andel legitimerade lärare.
Vi arbetar genom ett kollegialt lärande för att bidra till att verksamheten ständigt förbättras. Organisationen är uppdelad i ett antal omsorgsgrupper som har ett nära samarbete kring respektive klass och i detta kommer din kompetens att vara viktig för att belysa bildämnet och fritidshemmets roll.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som är legitimerad lärare i bild och/eller grundlärare i fritidshem. Har du en legitimation som lärare för yngre åldrar är det också av intresse. Ditt arbete består i att självständigt ansvara för för- och efterarbete samt genomförande av ämnesundervisning i ämnet bild. Du kommer också att ha ett deltat ansvar för att planera upp fritidshemmets verksamhet i samarbete med kollegor.
Din kompetens och erfarenhet
Du har:
- Lärarlegitimation i bild och/eller grundlärare i fritidshem.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av undervisning för barn i yngre åldrar.
- Goda ledaregenskaper och förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
- Genuint intresse för att driva utvecklingen framåt.
Är det här du?
Du är en initiativrik och engagerad pedagog som brinner för kreativitet och lärande. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt, kommunicerar tydligt och skapar goda relationer. Du är en lagspelare som gärna delar med dig av dina idéer och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi erbjuder dig
Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet. Som anställd hos oss får du en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas i en bred organisation. Vi erbjuder dig även friskvårdsbidrag.
Anställningen
Tillsvidareanställning 100%.
Om din ansökan
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.

Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering.
