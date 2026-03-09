Lärare Anpassad utbildning för vuxna
Värnamo Kommun / Speciallärarjobb / Värnamo Visa alla speciallärarjobb i Värnamo
2026-03-09
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-03-09Beskrivning
Anpassad utbildning för vuxna är en egen skolform som hos oss organisatoriskt ligger under Anpassad gymnasieskola.
Vi erbjuder fristående kurser för vuxna från 20 år som tidigare har gått i anpassad grundskola och/eller anpassad gymnasieskola, eller som har en förvärvad hjärnskada och behöver stärka eller komplettera sina kunskaper.
Undervisningen sker i små grupper med en omfattning på 1-3 timmar per vecka. I dagsläget bedrivs undervisningen på tisdagar kl. 9.00-12.00, men tjänstens omfattning kan variera beroende på antal deltagare och kursval. Vi arbetar individanpassat och utgår från varje deltagares tidigare kunskaper, förutsättningar och mål.
I verksamheten använder vi AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation, exempelvis bildstöd och TAKK, för att skapa en tillgänglig, tydlig och inkluderande lärmiljö. Som lärare arbetar du nära en elevassistent, och verksamheten präglas av ett arbetslag med stort engagemang och mycket hjärta för vår målgrupp.
Vi söker dig som brinner för att arbeta med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och andra funktionsvariationer, och som vill vara med och vidareutveckla en skolform där delaktighet, struktur och relationer står i centrum.
Verksamheten ingår i ett regionalt nätverk med andra anordnare av anpassad utbildning för vuxna i Jönköpingsområdet, där ni träffas regelbundet för samverkan och gemensam utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som lärare inom anpassad utbildning för vuxna kommer du att:
- planera och genomföra undervisning i fristående kurser enligt skolformens styrdokument
- individanpassa undervisningens nivå, takt och innehåll utifrån varje deltagares mål och behov
- arbeta med AKK, exempelvis bildstöd och TAKK, för att skapa tillgänglighet, tydlighet och förståelse
- bygga en trygg och strukturerad lärmiljö i små grupper tillsammans med elevassistent
- arbeta med tydliggörande pedagogik och språkutvecklande arbetssätt
- genomföra kartläggning, bedömning och dokumentation enligt skolformens riktlinjer
- stödja deltagarnas utveckling mot ökad självständighet i vardagen, samhället och arbetslivet
- ha ett nära samarbete med elevassistent
- delta i det regionala nätverket för anpassad utbildning för vuxna i Jönköpingsområdet
- bidra till det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av skolformen Kvalifikationer
Lärarexamen samt Speciallärarutbildning med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Även du som är under utbildning till lärare/speciallärare är välkommen med din ansökan.
B-körkortAnställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas. Stor möjligheter till förlängning av tjänst.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lön, månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/147". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Anpassad gymnasieskola Kontakt
Malin Stillman 0370-377297 Jobbnummer
9784783