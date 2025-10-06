Lärare åk 7-9 MA/NO
Lidköpings Kommun / Grundskollärarjobb / Lidköping Visa alla grundskollärarjobb i Lidköping
2025-10-06
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Dalängskolan är en årskurs 7-9 skola som ligger i västra delen av Lidköping.
Vår vision är "Dalängen - GULD!".
Vi vill att alla elever ska känna Glädje över att komma till skolan.
Vi Utvecklar hela tiden vår verksamhet så att vi arbetar med rätt saker på ett smart sätt.
Lärandet är lustfyllt, spännande och med goda resultat i fokus.
Eleven har möjlighet att vara Delaktig i utformningen av sin utbildning.
Det är viktigt för oss att ge alla elever ett personligt bemötande. Det är också viktigt för oss att ha ett gott samarbete med både elever och vårdnadshavare.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Din främsta uppgift är att tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag utmana eleven i lärandet och stödja eleven i sin kunskapsutveckling mot uppsatta mål.
Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning kommer du tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag arbeta med att utveckla skolan utifrån prioriterade utvecklingsområden.
Tjänsten är i huvudsak i skolans särskilda undervisningsgrupp, som bedrivs årskursvis i grupper mellan 5-10 elever. Tillsammans med elevhälsan jobbar vi för att varje elev ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Personalen som arbetar direkt med eleverna bildar ett eget arbetslag i form av lärare och pedagogiska resurser. Uppdraget innefattar MA & NO-undervisning och stöd i särskild undervisningsgrupp.
Vem är du?
Du är legitimerad lärare med erfarenhet av att undervisa Matematik, No & teknik.
Erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Du trivs jobba nära elever i mindre undervisningsgrupp. Ser elevernas styrkor och möter elevernas utvecklingsbehov.
Vi söker dig som är väl förtrogen med ämnets syfte, förmågor och kunskapskrav och är väl insatt i skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du har god kunskap och kompetens inom digitala och formativa lärprocesser.
Vi ser gärna att du är intresserad och har erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt. Du har förmåga att motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar.
Du ser möjligheter i att arbeta ämnesövergripande i samarbete med andra. Ditt lärande i det kollegiala lärandet är en självklarhet. Du reflekterar över och analyserar din egen undervisning som en naturlig del av din praktik. Du har ett stort engagemang i klassrummet och tar ett stort ansvar i arbetet.
Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är kommunikativ och kreativ. Vi ser gärna att du vågar tänka och pröva nytt tillsammans med andra.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 100 %, start enligt överenskommelse.Övrig information
Inför anställning kommer vi begära att du visar upp ett utdrag ut belastningsregistret (2 kapitlet 31 § skollagen). Utdraget begärs ut via Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se) Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "L-011J00002006 2025/324". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Arbetsplats
Sektor bildning, Grundskola F-9, Dalängskolan Kontakt
Sargon El Khouri 0510-770605 Jobbnummer
9541096