Lärare åk 7-9
2026-02-23
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
S:t Olofs skola är en modern grundskola, naturskönt belägen i centrala Sigtuna. Här går ca 450 elever från skolår 7 till 9.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har en lärarlegitimation utfärdad av Skolverket eller har lärarexamen i hem-och konsumentkunskap, för ett vikariat. I tjänsten kan det även ingå vikariat i andra ämnen och att vara resurs utifrån verksamhetens behov.
Du ingår i ett ämneslag där du samverkar med skolledning och kollegor för att nå verksamhetens mål. Du samplanerar, sambedömer och utvecklas pedagogiskt tillsammans med kollegor i ett kollegialt lärande för att skapa goda lärmiljöer för skolans elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har lärarlegitimation utfärdad av Skolverket eller har lärarexamen i hem-och konsumentkunskap.
* Ser skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete som en viktig process i din vardag och en del av skolans och lärarens uppdrag.
* Har ett tydligt ledarskap och förmåga att skapa goda relationer till alla elever både i och utanför klassrummet.
* Har god förmåga att se och möta alla elevers behov.
* Är väl insatt i och kan omsätta skolans styrdokument i praktisk handling.
* Ser kollegialt lärande som en del av din egen utvecklingsprocess och samarbetar gärna med dina kollegor för att skapa en god lärmiljö för skolans elever.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete på högstadiet.
Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307552". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, S:t Olofs skola Kontakt
Rektor
Mia Wik mia.wik@sigtuna.se Jobbnummer
9756986